استنفار بأجهزة شمال سيناء تحسبا لسقوط الأمطار

استمرت مديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالأحوال الجوية بمحافظة شمال سيناء، في رفع حالة الطوارىء تنفيذا لقرار اللواء محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ.



شهدت مجالس المدن والمديريات الخدمية وقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي حالة استنفار كامل ، تحسبا لحدوث أي طارئ نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية.



واستمرت حالة الطقس غير المستقرة في مختلف أنحاء المحافظة ، وذلك بهبوب الرياح المتوسطة وانخفاض درجات الحرارة وانتشار الغيوم والسحب في سماء المحافظة ونشطت الرياح في مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء .



قال العقيد ماجد محمد أحمد، رئيس مدينة العريش، إن هناك متابعة من رؤساء الأحياء مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لمتابعة التطورات أولا بأول، مشيرا الي إن سيارات الصرف الصحي بدأت في عملية شفط المياه من الشوارع الراكدة، في المناطق التي تتراكم فيها المياه ، رغم استمرار سقوط الأمطار، حتى لا تعيق المياه حركة السير بشوارع المدينة.



وقال المهندس محمد هجرس، رئيس مدينة الشيخ زويد، إنه تم تسليك بيارات الصرف بالشوارع الرئيسية والطريق الدولي ومنطقة سوق المدينة الاسبوعي ، وهي أكثر المناطق تجمعا للأمطار، موضحا أن باقي المناطق رملية ولا تتأثر على الإطلاق بسقوط الأمطار.



لحقت بالخط جهد ٢٢ المؤدي إلى مدينة الشيخ زويد ،اعطال نتيجة الرياح العاصفة ، وتسببت في قطع كامل للكهرباء عن كامل المدينة.



وأكد مصدر في شركة الكهرباء أن فرق الصيانة تعمل على إعادة الخط للعمل في مناطق غرب الشيخ زويد لعودة التيار الكهربائي للمدينة والأحياء التابعة لها.