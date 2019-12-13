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محافظات

الإقبال يعود بقوة.. انطلاق 20 رحلة بالون طائر تُقل 400 سائح بالأقصر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:01 م
رحلة بالون طائر
رحلة بالون طائر
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أ ش أ
انطلقت 20 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر، اليوم الجمعة، بها 400 سائح وسائحة من جنسيات مختلفة، في نزهة ترفيهية بسماء المدينة؛ لمشاهدة الآثار، والمعابد، والوديان، ونهر النيل، والمناظر الطبيعية الرائعة"، والاستمتاع بها.

وقال أحمد عبود، رئيس إحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، إن سماء المدينة تزينت اليوم بـ 20 رحلة للبالون الطائر من مختلف الشركات العاملة، مضيفا أن الإقبال على الرحلات عاد بقوة باعتبارها من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السياح لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية.

وأشاد عبود، في تصريح له، بالجهود المبذولة من كل الجهات المعنية لدعم ورفع مستوى السلامة في قطاع البالون الطائر المصري.

وأكد أن سياحة البالون الطائر أصبحت واحدة من أهم أنواع سياحة المغامرات بمصر، واحتلت ترتيبا دوليا مميزا في العالم، وكثير من السياح يأتي خصيصا لمصر لعمل تلك التجربة الفريدة الرائعة لذلك أصبح عنصرا مهما لجذب السياحة الداخلية والخارجية للبلاد ومصدرا من مصادر الدخل القومى للبلاد ويعمل به المئات من العاملين.

وأشار إلى أن وزارة الطيران المدني بجميع وحداتها بذلت جهودًا كبيرة لرفع معايير السلامة الجوية في مجال الطيران بشكل عام ومجال البالون الطائر بشكل خاص، مؤكدا أن سلطات الطيران المصري تفرض قيودا ورقابة صارمة على رحلات البالون، فضلا عن التنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني، والتي تعطى إشارة البدء للتحليق بعد التأكد من استقرار حالة الطقس.
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