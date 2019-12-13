5 أطعمة تسهم في القضاء على دوالي الساقين



1- بذور الشيا أو بذور الكتان:



وتساعد الأطعمة الغنية بالألياف مثل بذور شيا أو بذور الكتان على تحسين صحة القلب، ودعم وظائف الجهاز الهضمي التي تمنع الانتفاخ، وتزيد من الضغط على البطن والساقين، فإذا لم يكن لدينا ما يكفي من الألياف في نظامنا الغذائي فيمكن أن يحدث الإجهاد الناتج عن محاولة تمرير البراز ضغطًا في أوردة المستقيم السفلي، مما قد يؤدي إلى تكوين البواسير والدوالي.



2- التوت:



ويعتبر التوت من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على تقوية الأوردة وتحسين صحة الشرايين ومحاربة الالتهابات، كما يحتوي التوت أيضًا على فلافونويد يُعرف باسم الروتين وهو مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، كما أنه يساعد على تقليل نفاذية الشعيرات الدموية وبالتالي خطر تشكل دوالي جديدة.



3- الأفوكادو:



تمتلئ ثمرة الأفوكادو بالمعادن المهمة التي يمكن أن تساعد في منع الدوالي، حيث يحتوي الأفوكادو على كل من فيتامين (هـ) الذي يساعد على منع تجلط الدم ويكون بمثابة تجلط الدم الطبيعي وفيتامين (ج ) المضاد للالتهابات وجيد لصحة البشرة.



4- الزنجبيل:



يمكن أن يساعد الزنجبيل في تحسين الدورة الدموية وحل الفيبرين في الأوعية الدموية، والفيبرين هو ما يجعل الاوردة صلبة متكتلة، فالأشخاص الذين يعانون من الدوالي يجدون صعوبة في تحطيم هذه المادة ، لذا فإن زيادة تناولك الزنجبيل يساعد في معالجة المهمة.



5- البنجر:



يحتوي البنجر على مادة كيميائية تسمى بيتيسانين، والتي تساعد على خفض مستويات الحمض الأميني، وهو حمض أميني يمكن أن يتلف الأوعية الدموية، ويعد عصير البنجر غني بالنترات، والتي تساعد على تحسين الدورة الدموية ودعمها بشكل طبيعي، والنترات تفتح الأوعية الدموية والسماح لمزيد من تدفق الأوكسجين، مما يساعد على خفض ضغط الدم في هذه العملية.

تعد الدوالي مشكلة شائعة بين النساء الحوامل نتيجة للتأثيرات الهرمونية، ومع ذلك يمكن أن تحدث في كل من الرجال والنساء، بل وتتطور بمرور الوقت مع تقدم العمر نتيجة لفقدان الأوردة مرونتها الطبيعية، وبسبب ارتفاع مستويات الالتهاب.وقالت الدكتورة ولاء ابو الحجاج، استشارى التغذية العلاجية، ان هناك بعض الأطعمة التي يمكن تناولها، تقلل من ظهور الدوالي ، وبالأخص الدوالي الوريدية، وإن كنت غير مصاب بالدوالي؛ فتناول هذه الأطعمة قد يمنع من ظهورها نهائيا، وإليكم قائمة هذه الاطعمة، وتشمل: