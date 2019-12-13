لا يسير وفق المطلوب | محمد بن سلمان يصحح مسار أكبر مشروع ترفيهي بالعالم

كشفت صحيفة سعودية عن تدخل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة القدية والتي ترأس تشكيلها الجديد.



وذكرت صحيفة «سبق» السعودية أن من مصادر مطلعة، قد أفادت بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعاد تشكيل مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، وهو مشروع ترفيهي رياضي ثقافي سعودي أعلن عن فكرته ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في 7 إبريل 2017م؛ ليتولى رئاسة مجلس إدارتها.



وأضافت الصحيفة أن قرار ولي العهد السعودي صَدَر في أعقاب ما عرضه مجلس الإدارة السابق في الاجتماع الأخير للمجلس، الذي ترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث اتضح أن إجراءات سير العمل لا تسير وفق المطلوب، وأن افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في عام 2022، ربما تتأخر إلى 2023.



واعتمد صندوق الاستثمارات العامة في المملكة التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة القدية للاستثمار برئاسة الأمير محمد بن سلمان، والذي اتخذ قرار إعادة تكوين مجلس الإدارة، بعد استشعاره احتمالية تأخير افتتاح المشروع المقرر افتتاح مرحلته الأولى في 2022



ووفقا للصحيفة، يعتبر مشروع القدية، الوحيد الذي قد يواجه تأخيرًا في مساره، وتسير الخطى في المشاريع الكبرى التي أعلن عنها في المملكة، وفق المخطط دون تأخير



ومن أبرز المشاريع الكبرى الأخرى و التي أعلنت عنها السعودية، مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع آمالا، ومشروع تطوير العلا وبوابة الدرعية، ومشاريع الرياض الكبرى، مشروع حديقة الملك سلمان، ومشروع الرياض الخضراء، و"مشروع المسار الرياضي، و"مشروع الرياض آرت.



ويعتبر مشروع القدية ترفيهيا رياضيا ثقافيا أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن فكرته في 7 إبريل 2017م ليكون وجهة ترفيهية واجتماعية نوعية



ووضع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حجر الأساس للمشروع في 28 أبريل 2018



وتختص بتنفيذ أعمال المشروع وتطويره شركة القدية للاستثمار وهي شركة مساهمة مغلقة تم إطلاقها في مايو 2018



وحددت شركة القدية خطة تنفيذ أعمال المشروع في جدول زمني يتم تنفيذه على مدى 4 سنوات، تنتهي بالافتتاح الرئيسي مطلع عام 2023



وأعلنت عن أعمال المرحلة الأولى في يوليو 2019، حيث تضمنت أكثر من 45 مشروعا وأكثر من 300 نشاط عبر قطاعات الإبداع والضيافة والترفيه والرياضة



ويقع المشروع على مساحة 334 كم مربع، كأكبر مدينة ترفيهية في العالم، حيث تتجاوز مساحة ديزني بضعفين ونصف.



