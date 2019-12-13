ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لا يسير وفق المطلوب | محمد بن سلمان يصحح مسار أكبر مشروع ترفيهي بالعالم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:58 م
الامير محمد بن سلمان
الامير محمد بن سلمان - مشروع القدية
Advertisements
على صالح
كشفت صحيفة سعودية عن تدخل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة القدية والتي ترأس تشكيلها الجديد.

وذكرت صحيفة «سبق» السعودية أن من مصادر مطلعة، قد أفادت بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعاد تشكيل مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، وهو مشروع ترفيهي رياضي ثقافي سعودي أعلن عن فكرته ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في 7 إبريل 2017م؛ ليتولى رئاسة مجلس إدارتها.

وأضافت الصحيفة أن قرار ولي العهد السعودي صَدَر في أعقاب ما عرضه مجلس الإدارة السابق في الاجتماع الأخير للمجلس، الذي ترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث اتضح أن إجراءات سير العمل لا تسير وفق المطلوب، وأن افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في عام 2022، ربما تتأخر إلى 2023.

واعتمد صندوق الاستثمارات العامة في المملكة التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة القدية للاستثمار برئاسة الأمير محمد بن سلمان، والذي اتخذ قرار إعادة تكوين مجلس الإدارة، بعد استشعاره احتمالية تأخير افتتاح المشروع المقرر افتتاح مرحلته الأولى في 2022

ووفقا للصحيفة، يعتبر مشروع القدية، الوحيد الذي قد يواجه تأخيرًا في مساره، وتسير الخطى في المشاريع الكبرى التي أعلن عنها في المملكة، وفق المخطط دون تأخير

ومن أبرز المشاريع الكبرى الأخرى و التي أعلنت عنها السعودية، مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع آمالا، ومشروع تطوير العلا وبوابة الدرعية، ومشاريع الرياض الكبرى، مشروع حديقة الملك سلمان، ومشروع الرياض الخضراء، و"مشروع المسار الرياضي، و"مشروع الرياض آرت.

ويعتبر مشروع القدية ترفيهيا رياضيا ثقافيا أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن فكرته في 7 إبريل 2017م ليكون وجهة ترفيهية واجتماعية نوعية

ووضع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حجر الأساس للمشروع في 28 أبريل 2018

وتختص بتنفيذ أعمال المشروع وتطويره شركة القدية للاستثمار وهي شركة مساهمة مغلقة تم إطلاقها في مايو 2018

وحددت شركة القدية خطة تنفيذ أعمال المشروع في جدول زمني يتم تنفيذه على مدى 4 سنوات، تنتهي بالافتتاح الرئيسي مطلع عام 2023

وأعلنت عن أعمال المرحلة الأولى في يوليو 2019، حيث تضمنت أكثر من 45 مشروعا وأكثر من 300 نشاط عبر قطاعات الإبداع والضيافة والترفيه والرياضة

ويقع المشروع على مساحة 334 كم مربع، كأكبر مدينة ترفيهية في العالم، حيث تتجاوز مساحة ديزني بضعفين ونصف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الأمة الكويتي في فورمولا اي.. صور

محمد كريم في السعودية لحضور انطلاق الفورميولا E ضمن فعاليات موسم الرياض

شاهد| ولي العهد السعودي في معرض الرياض للسيارات

شاهد.. كيف استعدت أبو ظبي لزيارة ولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي يشرف على مبادرة وطنية جديدة

ختام بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بحضور ولي العهد السعودي

ترشيحاتنا

شاهد..أول صورة لـ كهربا داخل النادي الأهلي

مصطفى فتحي يذبح عجلا داخل نادي الزمالك.. لهذا السبب

شاهد.. لحظة توقيع كهربا على عقود الانضمام لـ الأهلي

فيديو جديد لـ منى فاروق يثير الجدل على السوشيال ميديا

اخبار الرياضة| أول تعليق من كهربا بعد توقيعه لـ الأهلي.. أحمد بلال يستفز جماهير الزمالك مجددا.. كلوب يمدد عقده مع ليفربول

أخبار الفن| عدد زيجات زبيدة ثروت .. جنازة الراحل شريف السقا مخرج برنامج عمرو أديب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة المعاطف.. استوحي استايل الجاكيت الشتوي من أناقة ميلانيا ترامب

هدية من الأمير ويليام أم الملكة؟.. خاتم ألماس جديد لـ كيت ميدلتون

هنا وسليم | والدة ضحيتيّ شاحن الهاتف تكشف القصة كاملة