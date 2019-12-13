بعد انضمامه لـ الأهلي.. كهربا يوجه رسالة إلى مؤمن زكريا

وجه محمود عبد المنعم كهربا، المنضم حديثًا للنادي الأهلي، رسالة، إلى زميله مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول بالنادي.



جاء ذلك بعد أن أعلن النادي الأهلي، ظهر اليوم، عن تعاقده مع كهربا، لمدة 4 سنوات ونصف، بدءًا من شهر يناير 2020، وذلك بعد فسخ تعاقده بصفة نهائية مع ناديه السابق، أفيس البرتغالي.



واحتفى مؤمن زكريا، بانضمام كهربا للفريق، بنشره صورة، عبر حسابه على تويتر، تجمعهما، معلقًا عليها: "جمعة مباركة".



وردَّ "كهربا" على مؤمن زكريا، في تغريدة له عبر على تويتر، قائلًا: "مستنيك ترجع بسلامة يا أخويا".



وكان كهربا قد عبر عن سعادته بالتوقيع للأهلي، حيث قال في أول تصريح له بعد التوقيع للأهلي، إنه أهلاوي وكان يتمنى الانضمام للقلعة الحمراء "من زمان"، كما كان يتمنى اللعب وسط المنظومة المتكاملة الناجحة في الوسط الرياضي بالكامل.