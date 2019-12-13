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مرأة

خلال الشتاء.. 5 نصائح للعناية بالشعر في الجو البارد

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:01 م
في الشتاء : 5 نصائح
في الشتاء : 5 نصائح بسيطة للعناية بالشعر في الجو البارد
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رضوى حسام
مع تقلبات الجو في فصل الشتاء، يتأثر الشعر بشكل كبير؛ مما يجعل من الضروري اتباع روتين أو عادات يومية للحفاظ على صحته وجماله.

وكشف موقع "health line" عن عدة نصائح بسيطة، للعناية بالشعر في الجو البارد.

• نصائح للعناية بالشعر في الجو البارد:

- الاهتمام بعمل حمام كريم أو حمام زيت للشعر كل أسبوع لترطيبه.

- حماية الشعر من الجفاف.

- الحفاظ على الشعر من البرد عن طريق تغطيته.

- استخدام كريمات الشعر لما لها من تأثير مرطب للشعر.

- لا تقومي بغسل الشعر بالماء الساخن لأن الحرارة الزائدة تجفف الشعر.

قد يلاحظ البعض أن أغلب نصائح العناية بالشعر في الجو البارد، تنصب حول حمايته من الجفاف، حيث تعتبر من أكبر المشاكل التي تواجه الشعر في الجو البارد هو تعرضه للجفاف.
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