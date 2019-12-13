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أخبار العالم

عبد المجيد تبون يتعهد بإدماج الشباب في الحياة السياسية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:40 م
الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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رحيم يسري
جدد الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون التزامه بالعمل على طي صفحة الماضي وفتح صفحة "الجمهورية الجديدة".

وأضاف عبد المجيد تبون في كلمة عقب إعلان فوزه رسميا برئاسة الجزائر أنه سيعمل بعيدا عن الإقصاء وسيسعى للعمل على لم الشمل في الجزائر.

وتابع تبون " أمد يدي لحوار جاد من أجل الجزائر"، مشيدا بتعامل سلطات الأمن السلمي مع الحراك الشعبي والتظاهرات في الجزائر.

وتعهد الرئيس الجزائري بحماية المرأة والدفاع عن حقوقها كاملة.

وأكد تبون التزامه بإدماج الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية.

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الجمعة، فوز المرشح الحر عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية الجزائرية بنسبة 58.15%.
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