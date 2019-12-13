ابن عم السعودي قتيل النزهة: سائق تاكسي تزعم عصابة لقتل وسرقة راجح

كشف المواطن السعودي راجح مبارك الحارثي ابن عم الشاب راجح الحارثي الذي عثر عليه مقتولا اثر تعرضه لعملية طعن داخل مسكنه في منطقة النزهة الجديدة بالقاهرة، عن تفاصيل جديدة عن الجناة مرتكبي واقعة قتل نجل عمه بدافع سرقته
ووفقا لتصريحات أدلى بها ابن العم لصحيفة "عكاظ" نشرتها اليوم الجمعة على موقعها الالكتروني، قال راجح مبارك أن سبب زيارة القتيل إلى مصر كانت العلاج لدى مركز متقدم في طب الأسنان
وأضاف: حسب ما وردنا من معلومات، فإن سائق تاكسي أوصله لمقر سكنه، وتأكد أنه يسكن بمفرده، فأرسل ثلاثة أشخاص من معارفه واقتحموا شقته، واعتدوا عليه بالضرب والطعن بواسطة سلاح أبيض ما أدى إلى وفاته في الحال، وكان هدفهم سرقته.
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وأشاد نجل عم الفقيد راجح الحارثي بتجاوب السفارة السعودية بالقاهرة واهتمامها بقضية ابن عمه ووقوفها، ما خفف الكثير من التعب والحزن والصدمة.
وكشف عن أن السفارة عينت محاميا لمتابعة القضية، وقدم شكره باسمه وباسم أسرته لهم ولسلطات الأمن في مصر على جهودها في سرعة القبض على الجناة.
واشارت الصحيفة السعودية إلى أن القتيل راجح الحارثي من أهالي مركز ترج بمحافظة بيشة ويحمل مؤهل الثانوية، ويعمل في الدفاع المدني في جدة وهو غير متزوج، ووالداه على قيد الحياة وله سبعة اشقاء.
ويصل جثمان راجح الحارثي إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة اليوم في تمام التاسعة والنصف ليصلى عليه في الحرم المكي بعد صلاة فجر السبت، وفقا لـ عكاظ
ووفقا لتصريحات أدلى بها ابن العم لصحيفة "عكاظ" نشرتها اليوم الجمعة على موقعها الالكتروني، قال راجح مبارك أن سبب زيارة القتيل إلى مصر كانت العلاج لدى مركز متقدم في طب الأسنان
وأضاف: حسب ما وردنا من معلومات، فإن سائق تاكسي أوصله لمقر سكنه، وتأكد أنه يسكن بمفرده، فأرسل ثلاثة أشخاص من معارفه واقتحموا شقته، واعتدوا عليه بالضرب والطعن بواسطة سلاح أبيض ما أدى إلى وفاته في الحال، وكان هدفهم سرقته.
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أول تعليق لشقيق السعودي راجح الحارثي قتيل النزهة | تفاصيل جديدة
_____وأضاف ابن عم المواطن السعودي الفقيد: لم يصلنا خبر وفاته إلا يوم الأربعاء، وعلى الفور تحركت برفقة والده وإخوته إلى مصر لكن السفارة السعودية بالقاهرة طمأنتنا باهتمامها بمتابعة الحادث، وابلغتنا إلى أنه تم إلقاء القبض على اثنين من الجناة أحدهما سائق التاكسي، فيما لا يزال البحث جاريا عن اخرين.
وأشاد نجل عم الفقيد راجح الحارثي بتجاوب السفارة السعودية بالقاهرة واهتمامها بقضية ابن عمه ووقوفها، ما خفف الكثير من التعب والحزن والصدمة.
وكشف عن أن السفارة عينت محاميا لمتابعة القضية، وقدم شكره باسمه وباسم أسرته لهم ولسلطات الأمن في مصر على جهودها في سرعة القبض على الجناة.
واشارت الصحيفة السعودية إلى أن القتيل راجح الحارثي من أهالي مركز ترج بمحافظة بيشة ويحمل مؤهل الثانوية، ويعمل في الدفاع المدني في جدة وهو غير متزوج، ووالداه على قيد الحياة وله سبعة اشقاء.
ويصل جثمان راجح الحارثي إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة اليوم في تمام التاسعة والنصف ليصلى عليه في الحرم المكي بعد صلاة فجر السبت، وفقا لـ عكاظ