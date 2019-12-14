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تعليم

جامعة الزقازيق تبدأ برنامجا تدريبيا لتفعيل التدويل في التعليم العالي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
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تبدأ جامعة الزقازيق اليوم السبت برنامجا تدريبيا لتفعيل التدويل في التعليم العالي ينفذه مركز العلاقات الدولية بمشاركة خبيرة دولية من دولة هولندا ومجموعة من المدربين المحترفين من جامعة الزقازيق والمنصورة علي مدي خمسة أيام تحت رعاية د. عثمان شعلان رئيس الجامعة .

وصرحت الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أن هذا البرنامج هو برنامج لتدريب المدربين يهدف إلي إعداد قوة عمل للتدويل في التعليم العالي ضمن الاتفاقية التي عقدتها الجامعة مع جامعة بوتسدام الألمانية في إطار جهود مؤسسات التعليم العالي بجمهورية مصر العربية وبدعم من برنامج Dialoug on Innovative Higher Education Strategies ) (DIES) الذي تقدمه الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (( DAAD واتحاد الجامعات الألماني ( HRK ) لتفعيل التدويل في التعليم العالي

وأوضحت د. ميرفت عسكر أن البرنامج التدريبي تم قبوله ودعمه فنيا وماديا من جامعة بوتسدام الألمانية .

وقد شارك في وضعه مركز العلاقات الدولية والثقافية بجامعة الزقازيق ممثلا في د. أميرة والي , بالاشتراك مع مدربين محترفين من جامعات عين شمس وحلوان والفيوم هم د.رشا عادل ود. ايمان جواد د. محمد حمزاوي .

وأشارت د. وفاء فوزي مدير مركز الجودة أن المركز سوف يستضيف الأنشطة التنفيذية للبرنامج التدريبي وقد تسابق فريق العمل بالمركز للانتهاء من كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لاستقبال السادة الضيوف من جميع الجامعات المصرية من أجل تنفيذ البرنامج علي أكمل وجه وبصورة مشرفة تليق بالجامعة .
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