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مرأة

حضري بابا غنوج بالزبادي على أصوله

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالزبادى بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى .

مكونات سلطة بابا غنوج بالزبادى:

- باذنجان رومي مشوي
- زبادي
- طحينة
- ثمرة فلفل أخضر
- ثوم
- بقدونس
- فلفل حار
- ربع كوب خل
- ملعقة صغيرة عصير ليمون
- ربع ملعقة شطة
- ملح
-زيت زيتون

طريقة تحضير سلطة البابا غنوج بالزبادى:

- يهرس الباذنجان المشوي بعد تقشيره جيدا ثم تضاف الطحينة والزبادي

- يضاف الفلفل الاخضر الحار والفلفل الاخضر العادي

- يضاف البقدونس مع كمية من الخل وعصير الليمون والثوم المفروم و ملح ونقلب جيدا

- يضاف الشطة ورشة من زيت الزيتون وتقدم
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