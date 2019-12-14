حضري بابا غنوج بالزبادي على أصوله

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالزبادى بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى .



مكونات سلطة بابا غنوج بالزبادى:



- باذنجان رومي مشوي

- زبادي

- طحينة

- ثمرة فلفل أخضر

- ثوم

- بقدونس

- فلفل حار

- ربع كوب خل

- ملعقة صغيرة عصير ليمون

- ربع ملعقة شطة

- ملح

-زيت زيتون



طريقة تحضير سلطة البابا غنوج بالزبادى:



- يهرس الباذنجان المشوي بعد تقشيره جيدا ثم تضاف الطحينة والزبادي



- يضاف الفلفل الاخضر الحار والفلفل الاخضر العادي



- يضاف البقدونس مع كمية من الخل وعصير الليمون والثوم المفروم و ملح ونقلب جيدا



- يضاف الشطة ورشة من زيت الزيتون وتقدم