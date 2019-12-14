حضري بابا غنوج بالزبادي على أصوله

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالزبادى بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى .
مكونات سلطة بابا غنوج بالزبادى:
- باذنجان رومي مشوي
- زبادي
- طحينة
- ثمرة فلفل أخضر
- ثوم
- بقدونس
- فلفل حار
- ربع كوب خل
- ملعقة صغيرة عصير ليمون
- ربع ملعقة شطة
- ملح
-زيت زيتون
طريقة تحضير سلطة البابا غنوج بالزبادى:
- يهرس الباذنجان المشوي بعد تقشيره جيدا ثم تضاف الطحينة والزبادي
- يضاف الفلفل الاخضر الحار والفلفل الاخضر العادي
- يضاف البقدونس مع كمية من الخل وعصير الليمون والثوم المفروم و ملح ونقلب جيدا
- يضاف الشطة ورشة من زيت الزيتون وتقدم
مكونات سلطة بابا غنوج بالزبادى:
- باذنجان رومي مشوي
- زبادي
- طحينة
- ثمرة فلفل أخضر
- ثوم
- بقدونس
- فلفل حار
- ربع كوب خل
- ملعقة صغيرة عصير ليمون
- ربع ملعقة شطة
- ملح
-زيت زيتون
طريقة تحضير سلطة البابا غنوج بالزبادى:
- يهرس الباذنجان المشوي بعد تقشيره جيدا ثم تضاف الطحينة والزبادي
- يضاف الفلفل الاخضر الحار والفلفل الاخضر العادي
- يضاف البقدونس مع كمية من الخل وعصير الليمون والثوم المفروم و ملح ونقلب جيدا
- يضاف الشطة ورشة من زيت الزيتون وتقدم