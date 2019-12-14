مصرع طالبين صعقا بالكهرباء بسبب أعمدة الإنارة بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية بعض الحوادث القاتلة التي أودت بحياة طالبين صعقا بالكهرباء بسبب إهمال شركة الكهرباء وعدم عمل الصيانة الدورية للاعمدة مما جعلها تحصد حياة المواطنين بمجرد هطول الامطار عليها



لقي طالب في الصف الثالث الإعدادي، يدعى "محمد السيد السيد بده"، مصرعه بعد لمسه عامود كهرباء بقرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية أثناء عودته من المدرسة برفقة أصدقائه وتم نقله لمستشفي بركة السبع لعمل الاسعافات الأولية الا انه فارق الحياة



كما شهدت قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا مصرع الطالب ع. ا في الصف الثاني الإعدادي صعقا بالكهرباء أيضا بعد ملامسته لعامود الإنارة بالشارع أثناء عودته لمنزله بعد شراءه بعض متطلبات المنزل من الخارج



وأيضا شهدت قرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية واقعة غريبة حيث قام فلاح بتحرير محضر ضد شركة الكهرباء بسبب نفوق حماره أثناء مروره بجوار عامود كهرباء.



تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الشهداء يفيد بقيام محمد. ع فلاح ومقيم قرية دراجيل بتقديم بلاغ ضد شركة الكهرباء بسبب تضرره منها بسبب نفوق حماره متأثرا بصعق كهربائي أثناء مروره بجوار عامود انارة به ماس كهربائي .