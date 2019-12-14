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أخبار البلد

حزب مستقبل وطن يعقد اجتماعا لحل مشاكل العاملين في المطابع الأميرية والشوربجي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:29 ص
حزب مستقبل وطن يعقد
حزب مستقبل وطن يعقد اجتماع لحل المشاكل التي تواجه المواطنين
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قسم الحوادث
عقد حزب مستقبل وطن، أمس بحضور الدكتوره شاديه ثابت عضو مجلس النواب، الاجتماع الأول للجنة العمال بالحزب وذلك لطرح المشاكل التي تواجه العاملين بالشوربجي والمطابع الأميرية بمحافظة الجيزة.

وترأس الاجتماع الدكتوره شاديه ثابت عضو مجلس النواب، و كلًا من سيد درويش وسيد عبد العليم أمين العمل الجماهيري ومجموعة من العاملين بجميع أطياف النقابات العمالية بإمبابة .

وذلك لطرح المشاكل التي تواجه العاملين بالشوربجي والمطابع الأميرية والعمل على حلها.

جاء ذلك حرصا من حزب مستقبل وطن ونوابه على حل مشاكل المواطنين وطرحها والوقوف بجانبهم من أجل مستقبل أفضل ومشرق لذويهم بمختلف مناطق الجيزة.
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