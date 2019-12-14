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هنفطر إيه النهاردة.. سوسيس بيكين وعجة بطاطس

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:14 ص
هنفطر إيه النهاردة
هنفطر إيه النهاردة
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هاجر هانئ
تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم، ولذلك يجب أن نحرص على تناولها بشكل جيد لتمد الجسم بالطاقة والفيتامينات التى يحتاج لها، ولذلك نقدم لك طريقة عمل سوسيس بيكين وعجة بطاطس.

طريقة عمل سوسيس بيكين لأميرة شنب من مطبخ الشيف أميرة في المطبخ.

مقادير سوسيس بيكين:
سوسيس شرائح
فلفل ألوان شرائح
بصل أحمر شرائح
جبنة موتزاريلا مبشورة
كاتشب
باربكيو صوص
ملح وفلفل
1 ملعقة زيت
عيش فينو

طريقة تحضير سوسيس بيكين:
* تسخن ملعقة من الزيت في ووك ثم يضاف البصل، الفلفل، والسوسيس ويقلب
* تضاف الجبنة والصوصات مع التقليب

طريقة عمل عجة البطاطس من الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد

مقادير عجة بطاطس:
بطاطس مكعبات محمرة
بيض
بصل
فلفل أحمر رومي
طماطم
فلفل حار
بابريكا
سمنة
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير عجة البطاطس:
* يخلط البيض مع البصل والطماطم والفلفل الرومى والحار والبابريكا والملح والفلفل الأسود
* يصب الخليط فى بايركس مدهون بالسمنة
* توضع فى الفرن حتى تمام النضج

هنفطر إيه النهاردة.. سوسيس بيكين وعجة بطاطس
هنفطر إيه النهاردة.. سوسيس بيكين وعجة بطاطس
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