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أخبار البلد

رئيس أرمينيا يشكر الشيوخ الأمريكي على قراره بالاعتراف بإبادة الأرمن

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:53 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قدم الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، الشكر لمجلس الشيوخ الأمريكي على قراره الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن زمن الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

وقال الرئيس سركيسيان - في رسالة وجهها إلى رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، والسيناتورين روبرت منينديز وتيد كروز، أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - "أود أن أعرب عن امتناني الشديد لكم ولجميع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على تبنيكم بالإجماع قرارا حول الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن".. واصفا القرار بأن "خطوة قوية تهدف إلى منع وقوع فظائع وجرائم ضد الإنسانية في المستقبل".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد تبنى يوم الخميس الماضي قرارا، اعترف فيه بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915، ما أثار انتقادات شديدة من قبل تركيا التي ترفض اعتبار الاضطهادات ضد الأرمن في العهد العثماني إبادة جماعية.
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