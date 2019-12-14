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اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبرى في الأسواق اليوم السبت

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:04 ص
أسعار الأسماك والجمبرى
أسعار الأسماك والجمبرى
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قسم الاقتصاد
تراجعت أسعار الأسماك اليوم، السبت 14 -12-2019 في سوق الجملة بالعبور.

سعر الأسماك اليوم، السبت

تراوحت أسعار كيلو السمك "البلطي 1" اليوم، السبت، بين 23 و25 جنيها بتراجع 2 جنيه، والبلطي 2 ا بين 18 و22 جنيها، والبلطى أسوانى من 15 إلى 35 جنيها، أما فيليه البلطي فيتراوح بين 30 و90 جنيها.

وتراوح سعر أسماك الثعابين بين 50 و180 جنيها للكيلو، وقشر البياض من 50 إلى 64 جنيها، وبياض أملس 2 (خليجي، بحيرة ناصر، مزارع)، سمك قراميط -شيلان ما بين 10 و20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو سمك بربون1 من 45 إلى 51 جنيها، وبربون 2 من 32 إلى 38 جنيها، وبربون مجمد من 22 إلى 28 جنيها.

وتراوح سعر كيلو "سبيط - كاليماري - سابيا" من 90 إلى 190 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا من 30 إلى 150 جنيها.

أسعار الجمبرى اليوم السبت 
سجلت أسعار الجمبري كالآتى: جمبرى جامبو بين 400 و450 جنيها، وجمبرى 1 بين 300 و350 جنيها، وجمبرى 2 ما بين 200 و260 جنيها، وجمبرى 2 مجمد ما بين 85 و165 جنيها.

وسعر كيلو السبيط والكالماري يتراوح بين 90 جنيها و210 جنيهات.
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