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فن

احتفالا بدخوله جينيس.. تامر حسني وبسمة بوسيل يرقصان على أغنيته الجديدة.. فيديو

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:12 م
تامر حسني وبسمة بوسيل
تامر حسني وبسمة بوسيل
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آيه عاطف
احتفل الفنان تامر حسني، مع زوجته بسمة بوسيل وأصدقائهما، بدخول تامر حسنى موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، في أحد الكافيهات الشهيرة.

ونشر تامر حسني، فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وهو يغني أغنية "حلو المكان"، وهي أغنية جديدة من فيلم "الفلوس"، والتي من المقرر طرحها مع بداية عرض الفيلم.

وعلق تامر، على الفيديو قائلًا: "عايز أشكر كل صحابي على الليلة الرائعة للاحتفال معي بدخولي موسوعة جينيس للأرقام القياسي على أغنية (حلو المكان) من فيلم (الفلوس).. إن شاء الله يوم ٢٥ ديسمبر بجميع دور العرض".

أغنية "حلو المكان" كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع الموزع الموسيقي أماديو.
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