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أخبار البلد

الصناعات الهندسية تعقد مؤتمر غدا للنهوض بشركة الحديد والصلب

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:13 م
صدى البلد
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محمد غالي
تعقد النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤتمرا صحفيا في الساعة الثانية عشر ظهر غدا الإحد الموافق 15 ديسمبر 2019.

وذلك بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "90 شارع الجلاء" بالدور العاشر.

ويناقش المؤتمر رؤية "النقابة العامة" للنهوض بشركة الحديد والصلب الوطنية ،باعتبارها من الشركات الوطنية التي أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطويرها حتى تعمل بكامل طاقتها ،في إطار إتجاه الدولة للتطوير الشركات العامة .

ومن المقرر ان يحضر المؤتمر قيادات عمالية، وخبراء بصناعة الصلب.
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