مليون جنيه وقتل عمد وقرار هام.. تفاصيل مثيرة في أولى جلسات محاكمة كمسري قضية شهيد التذكرة.. صور

وكان اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، تلقى إخطارًا من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلي مدينة طنطا، بقيام كمسرى القطار المذكور بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهما، وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا.





أصدر رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم، السبت، قرارا بتأجيل أولى جلسات محاكمة كمسرى القطار رقم 934 "الإسكندرية – الأقصر"، في قضية مقتل شخص وإصابة آخر عقب إجبارهما على القفز من القطار، بسبب ثمن تذكرة الركوب، إلى جلسة 15 فبراير القادم لحين الاطلاع على طلبات دفاع الضحية والمصاب.وطالبت هيئة الدفاع بالحق المدني عن المجني عليهما "المتوفى والمصاب" ضحيتا ثمن تذكرة قطار طنطا، خلال أولى جلسات المحاكمة بمحكمة جنايات طنطا، تعديل القيد والوصف وتوجيه تهمة القتل العمد للمتهم، بدلا من التهمة الموجهة له من قبل النيابة "جرح أفضى إلى موت"، حيث إن المتهم تعمد قتل الضحية محمد عيد وصديقه "أحمد سمير"، معنويا بفتح باب عربة القطار وإجبارهما على النزول حال سير القطار على سرعة لا تقل عن 25 كم/ س، ما أسفر عن إصابة الأول.وأشارت هيئة الدفاع فى مرافعتها إلى أن تقرير الفني المتخصص في قياس سرعة القطارات أثبت أن القطار لم يتوقف بشكل نهائي في موقع الحادث، ووقت نزول المجنى عليه الأول بلغت سرعة القطار 25كم / س، وعند نزول المجنى عليه الثاني بلغت السرعة 30 كم/ س، ورئيس إدارة التشغيل بسكك حديد مصر أكد أن هذه السرعة عالية لا يجوز فيها نزول راكب أو فتح باب عربة قطار، ومن ينزل من القطار على هذه السرعة فهو هالك لا محالة، وما حدث من قبل المتهم بفتح عربة القطار وإصراره على نزول المجنى عليهما يعد قتل عمد معنويا، وأضمر السوء وإيذاء المجني عليهما.والتمست هيئة الدفاع عن المجني عليهما، بتعويض مدني مؤقت قيمته مليون جنيه، من المتهم ووزير النقل ورئيس هيئة سكك الحديد بحكم أنهما مسئولان مسئولية مباشرة عن الحقوق المدنية.وأكد تامر زين، شقيق الشاب الضحية "محمد عيد "، والمعروف إعلاميا بـ"شهيد التذكرة"، أثناء دخوله جلسة محكمة جنايات طنطا، أن الأسرة لن تتنازل عن حق شقيقه، وسيطالبون بالقصاص من وزارة النقل والتعويض عن وفاته.وأفادت مصادر داخل أسرة المجنى عليه، الذى لقى مصرعه فى حادث قطار طنطا بعد إجبار الكمسرى له على النزول، بأن المحامين سيقومون بطلب تعويض من وزارة النقل مليون جنيه، في المحاكمة الجارية خلال الوقت الحالي.وتقدم جلال شلبي، محامي المتهم، بطلب سماع أقوال سفري وكمسري القطار، ومناقشة الشهود ومجري التحريات، وضم التحاليل المجني عليهما من قبل الطب الشرعي لأوراق القضية، وطلب صحفية الحالة الجنائية للمجني عليهما، إلى جانب فحص جهاز ATC الخاص بقياس سرعة القطار للتأكد من حقيقة السرعة بعد تضارب تحديديها ما بين 20- 30 كم /س.وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة، المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام، كمسري القطار رقم، 934، الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة آخر، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ونسبت التحقيقات للمتهم، اتهامات جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.تعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم ٩٣٤، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم التجديد له، وصدر قرار إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.