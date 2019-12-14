كأس العالم للأندية..شوط أول سلبي بين الترجي التونسي والهلال السعودي

انتهى الشوط الأول بين الترجى التونسى والهلال السعودى بالتعادل السلبي في المباراة المقامة ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2019، والتي تستضيفها الدوحة القطرية في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر.





بدأ الشوط الأول بهدوء بين الفريقين وامتلاك للكرة بين أقدام لاعبي الهلال ومجموعة من التمريرات في منتصف ملعب الترجي واستحواذ 52 % الهلال مقابل 48 % الترجي.





وجاءت أخطر كرات الشوط الأول عندما أخطأ عبدالله المعيوف خطأ قاتلا من في تمرير الكرة فوصلت الكرة إلى أنيس البدري ثم إلى إبراهيما واتارا والذي صوب الكرة بغرابة مرت بسلام بجوار القائم الأيمن لمرمى الهلال.





ومن المقرر أن يتأهل الفائز من الهلال والترجي، لملاقاة فلامينجو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.



