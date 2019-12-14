انطلاق فعاليات ملتقى فنون البادية الخامس بأسوان

فى إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة للحفاظ على الموروث الثقافى، أطلقت الهيئة فعاليات الملتقى الخامس للفنون البادية بأسوان التى تعتبر محافظة "زهرة الجنوب" وبوابة مصر الجنوبية وهى إحدى المحافظات التي تزخر بالعديد من الفنون، والذى تنظم فعالياته الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بحضور مدير عام اﻹدارة العامة لثقافة القرية، مدير عام فرع ثقافة أسوان والمقام بدراو وبلانة لمدة يومين.



بدأت الفعاليات بإقامة ورشة "جريد النخل" للمدرب أحمد حسين حاتم باستخدام جريد النخل لعمل الستائر، والمعلقات، وورشة "نوى البلح والدوم" للمدربة نادية خليفة حسن باستخدام نوى البلح والدوم والخيوط الملونة لعمل الأطباق والبراويزو الابجاورات و الابريق.



أعقبه فقرات للتحطيب ولعب العصاة وسط عدد كبير من أهالى قرية دارو، تلاه تقديم عرص لفرقة السباعية للانشاد الدينى بقيادة حسين البيومى انشدت الفرقة بعدد من القصائد "يأمنة بشراكى، طه المختار، إلى المدينة، قمرون، الله اكبر" والتى لاقت إعجاب الجميع، وأقيمت فقرات لفن النميم شارك فيها الشاعر محمد حمدى و جمال حداد، وفى الختام قدم عرض لفن الكف للفنان يونس برسى، كما تم تكريم الإعلامى عادل فهمى والمنسق العام للملتقى الكاتب أحمد أبو خنيجر.