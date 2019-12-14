لجودة منتجاته.. مجمع تمور الوادي الجديد يحصل على أفضل شهادة عالمية

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن حصول مجمع تمور الوادى الجديد على شهادة FSSC 22000 في جودة المنتجات والتي تعد أفضل شهادة عالمية في سلامة الغذاء، حيث جري تنفيذ أعمال تطوير وإحلال للمجمع شملت خطوط الإنتاج والماكينات والمعدات الجديدة بهدف تعظيم الاستفادة من المجمع واستغلال إمكانياته.



وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في تصريح صحفي، إنه جري رفع كفاءة المجمع وتركيب أجهزة ومعدات حديثة بمنحة من مؤسسة جائزة خليفة للتمور بدولة الإمارات الشقيقة بتكلفة 20 مليون جنيه.



وأوضح أن ذلك من أجل تنمية وتطوير صناعة منتجات التمور تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة التمور والعمل على تطوير منتجاته.



جدير بالذكر أن مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي التابع للمحافظة يعتبر من أقدم مصانع التمور بمصر حيث أنشئ عام 1990 بهدف تعظيم القيمة المضافة لتمور المحافظة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تقلبات أسعار التمور بالسوق.

