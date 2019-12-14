وسائل الإعلام العالمية تهتم بفعاليات منتدى شباب العالم: مصر لها دور كبير في إيقاظ الوعي الدولي.. والجلسات مهمة لوضع الحلول لكثير من المشكلات

الإعلام العربي:

= المنتدى يزيد من ثقة الشباب في قدرة الدولة المصرية على تحقيق أهدافها



الإعلام الغربي:

= المنتدى فرصة حقيقية لعرض التحديات التي تواجه العالم ووضع حلول لها



وسائل الإعلام الآسيوي:

= المنتدى يناقش قضايا متنوعة من بينها الثورة الصناعية والأمن الغذائي والتحديات البيئية والذكاء الاصطناعي



تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، والتي تستمر على مدار أربعة أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تأتي انعقاد هذه الدورة ترسيخًا لوصف الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتدى بأنه فرصة "لمد جسور الحوار والتواصل بين الشباب من أنحاء العالم كافة".



ويمثل المنتدى، بمحاوره الثلاثة "السلام والتنمية والإبداع"، منصة حوار وتفاعل بنّاء بين شباب العالم، حول قضايا وموضوعات تمثل محور اهتمام الرأي العام العالمي، بهدف تبادل الآراء والخبرات، والتواصل مع كبار صانعي القرار والمفكرين في العالم، في إطار حضاري وثقافي يعكس مبدأ قبول الآخر والتعايش المشترك.



وفي هذا السياق اهتمت وسائل الإعلام الدولي في أغلبها بتغطية فعاليات المنتدى، حيث ركز الإعلام العربي على مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وعدد من ممثلي دول وحكومات عربية، ودولية، ووزراء الشباب في دول أخرى، بالإضافة إلى شخصيات دولية ورؤساء عدة منظمات دولية كبرى.



كما أوردت مقالًا لـ "شو دونيو" المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" الذي ذكر فيه أن منتدى شباب العالم يمثل فرصة ممتازة لإشراك الشباب من أفريقيا ومن جميع أنحاء العالم وتمكينهم لقيادة المرحلة المقبلة من التطور العالمي، كما أكدت أن المنتدى بات مناسبة عالمية للحوار مع الآخر، وأضحى فرصة ذهبية لشباب العالم للتلاقي من أجل الحوار لا الشجار، والتعارف لا التناحر والاتفاق لا الافتراق.



وأشار بعض الكتَاب العرب إلى دلالات مواصلة انعقاد المنتدى في دورته الثالثة، ومنها خلق فرص وأسواق عمل جديدة، ما يزيد من ثقة الشباب في قدرة الدولة المصرية على تحقيق أهدافها، ورغبة البعض في البعد عن الالتزام الحزبي أو الانخراط الفكري في المرجعيات السياسية والإيديولوجية.



وأبرزت بعض وسائل الإعلام الأسيوي افتتاح الرئيس السيسي للمنتدى، الذي يناقش قضايا متنوعة من بينها الثورة الصناعية، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، بالإضافة إلى قيام الشباب المشاركين في المنتدى بإضاءة شجرة عيد الميلاد في سيناء"، ودعا الشباب لكتابة أمنياتهم للعام الجديد على "شجرة عيد الميلاد" المضاءة بألوان مختلفة والتي أعطت مظهرًا جميلًا للغاية وخلقت روحًا مختلفة يشارك في هذا المنتدى عدد من الفنانين من مصر والمغرب وألبانيا والولايات المتحدة.



كما تناولت بعض وسائل الإعلام الأوروبي وصول الروبوت "صوفيا" للمشاركة في المنتدى، وتأكيد شباب العالم المشاركين في المنتدى قوة البنية التحتية لمصر.



الإعلام العربي

نشرت صحيفة الشرق الأوسط في 14/12/2019 تقريرًا تحت عنوان "مصر: إطلاق "منتدى شباب العالم" اليوم وسط اهتمام بـ "طاقة المتوسط" .. السيسي يفتتح النسخة الثالثة بمشاركة 7 آلاف شخص، ويلتقي أبو مازن" جاء فيه: "وسط حضور دولي وعربي، يطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، النسخة الثالثة من "منتدى شباب العالم"، التي تركز جلساتها على ملفات عدة، أبرزها "مصادر الطاقة في البحر المتوسط"، و"الأمن الغذائي في القارة الأفريقية"، فضلًا عن ملفات "التغيرات المناخية"، و"الأمن الدولي"، و"مكافحة الإرهاب".



والمنتدى الذي تتواصل فعالياته الرسمية على مدار 4 أيام، يشهد مشاركة نحو 7 آلاف مشارك، ومن المقرر أن يشارك في افتتاحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الذي لبى دعوة نظيره المصري للمشاركة بافتتاح النسخة الثالثة من "منتدى شباب العالم"، فضلًا عن عدد من ممثلي دول وحكومات عربية، ودولية، ووزراء الشباب في دول أخرى.



وتضم قائمة حضور المنتدى شخصيات دولية ورؤساء عدة منظمات دولية كبرى، ومنهم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويوسف أحمد العثيمين الأمين العام لـ"منظمة التعاون الإسلامي"، وناصر كامل السكرتير العام لـ"منظمة الاتحاد من أجل المتوسط"، وهولين جاو السكرتير العام لـ "الاتحاد الدولي للاتصالات"، وشو دونيو المدير العام لـ"منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة" "الفاو" وميجيل أنجيل موراتينوس، الممثل السامي لـ"تحالف الأمم المتحدة للحضارات"، ورافائيل ماريانو جروسي المدير العام لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية".



وخيّم الاهتمام اللافت بفعاليات المنتدى، الذي بدأت أعماله للمرة الأولى عام 2017، على وسائل الإعلام المحلية في البلاد، وتصدر تغطياتها المختلفة، فيما بدت مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء على أهبة الاستعداد للفعالية، كما لوحظ على نحو لافت انتشار السائحين الأجانب في عدد من فنادق المدينة السياحية البارزة.



وتحت عنوان "الشباب قادرون على تحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا" كتب "شو دونيو" المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في صحيفة "الشرق الأوسط" بتاريخ 14/12/2019 مقالا تناول فيه دور الشباب في تحقيق الأهداف العالمية بالقضاء على الفقر والجوع في القارة الأفريقية، حيث سيتعين على العالم بحلول 2050 إطعام 11 مليار شخص وسيرتفع الطلب على الغذاء بنسبة 60 في المائة مقارنة مع يومنا الحالي.



وقدم نماذج من الشباب الذين حققوا نجاحات في مجال المضمار، حيث قال: "في عمر السابعة والعشرين عامًا، لاحظ الزوجان المصريان علي أبو زيد وإيمان حسان ثغرة في السوق تتمثل في عدم توافر آلات معالجة عالية الجودة لمزارع الألبان، فقاما معًا بإطلاق شركة "كيوبي" المتخصصة في آلات تصنيع الأغذية المصنعة محليًا وقد حققت شركتهما ازدهارًا، كما أنها سهّلت على المنتجين التوسع أفقيًا على طول سلسلة القيمة".



أما في نيجيريا، فقد أسست "آبيغيل آلابي" البالغة من العمر ثمانية وعشرين عامًا، شركة Recy World، وهو مشروع اجتماعي يعمل على توفير التحديث والفاعلية للمزارعين الأفارقة من خلال التكنولوجيا المنخفضة التكلفة ومنذ 2016 توفر الشركة خدمات التأجير التي جعلت زراعة الكاسافا أسرع بأربعين مرة، ومصنعًا للمعالجة يضاعف جني كل حصاد للمساعدة على تحسين الإنتاجية. وتخطط آلابي لمنح الامتياز لهذا النموذج وتوسيعه عبر القارة.



وفي الصين أسس شي يان عندما كان عمره 27 عامًا، مزرعة بموجب برنامج "الزراعة المدعومة مجتمعيًا"، وأطلقت هذه المبادرة في عام 2009 وتحولت بسرعة إلى حركة كاملة من المزارع المملوكة للمجتمعات. وفي السنوات الخمس الأولى من التشغيل، تم إنشاء أكثر من 800 مزرعة مجتمعية مدعومة في أنحاء الصين مع 100 ألف عضو.



وأضاف: "إن شبابًا مثل علي وإيمان وآبيغيل وشي وآلاف من الشباب القياديين في جميع أنحاء العالم يغيرون وجه الزراعة، ويبنون الشمولية والاستدامة والإنتاجية. ولذلك؛ فإن تمكين الشباب والشابات هو واحد من أكثر الطرق فاعلية لتعزيز مقاربات الابتكار والريادة الضرورية لإنعاش المناطق الريفية وتسريع التقدم باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030".



واستطرد قائلًا: "الشباب هم أكثر المؤهلين لتبني الابتكار والتكنولوجيا واستخدامهما قوةً للتغيير ليس فقط في الزراعة، لكن في قطاعات أخرى كذلك.



ويوفر "منتدى شباب العالم" الذي تستضيفه الحكومة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي فرصة ممتازة لإشراك الشباب من أفريقيا ومن جميع أنحاء العالم وتمكينهم لقيادة المرحلة المقبلة من التطور العالمي ودعم الشباب ورواد الأعمال الشباب ضروري، خاصة لخلق الحلول المبتكرة والترويج لها لمعالجة تحديات إنتاج كميات أكبر وأفضل من الأغذية للعدد المتزايد من سكان العالم وتخفيف تأثيرات التغير المناخي.



ونشر موقع "قناة" سكاي نيوز عربية" من أبوظبي ومن خلال مراسلة من القاهرة "إميل أمين" في 13/12 تغطية شاملة لأعمال منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تناول النقاط التالية: "هناك عدة أسئلة جوهرية تتبادر إلى الذهن بشأن هذا المنتدى، الذي بات مناسبة عالمية للحوار مع الآخر، أي أنه أضحى فرصة ذهبية لشباب العالم للتلاقي من أجل الحوار لا الشجار، والتعارف لا التناحر والاتفاق لا الافتراق.



هذا يعني أن هناك فكرًا يجمع ولا يفرق، يقف وراء الدعوة لهذا المنتدى، الذي يشارك فيه شباب من كافة أرجاء العالم فكر يواجه ويجابه دعوات الصراع الحضاري التي تحدث بها بعضهم قبل 3 عقود، وها هي البشرية تحصد السراب عوضا عن القمح، من خلال صعود القوميات، وتنامي الأصوليات، وارتفاع حدة التعصب القومي، مما قادنا إلى زمن الهويات القاتلة ويشكل المنتدى محاولة عالمية محمودة، تسعى لأن تقي العالم من فخ "غرق الحضارات في بحر الكراهية.



وينطلق منتدى شباب العالم كمنصة فعالة لتحريك الحياة العقلية والإنسانية، وقد كانت مصر منذ فجر التاريخ ملتقى للثقافات والحضارات، الأديان والمذاهب ومن قرأ صفحات المؤرخ اليوناني الكبير "هيرودت"، يدرك كيف أن مصر هي الحاضنة الأولى لفكر اليونان القديم، ومنها انطلقت دعوات التنوير والاستفاقة في طريق الحضارة.



وتأتي جلسات منتدى شرم الشيخ خلال هذا العام على درجة غير مسبوقة من الذكاء في الطرح، والاستشراف في الرؤية.. والبداية مع البعد الإنساني والمكاني، إذ يركز المنتدى في واحدة من جلساته الرئيسة على مسألة الحوار والجوار في منطقة البحر المتوسط، حيث نشأت حضارات إنسانية عريقة تعارفت وتشاركت تاريخا مشتركا بكل أبعاده الإنسانية.



وتهدف هذه الجلسة تحديدًا إلى تفعيل النقاش ما بين الماضي والحاضر، وكيف أن حوض البحر المتوسط قد ربط بين شعوب المنطقة وأنتج تراثا مشتركا، وصولا إلى اليوم، الذي يتطلب تضامنا وتضافرا من أجل حماية الإرث الثقافي والآثار كرمز للحضارة والهوية الفريدة لكل دولة، وإثراء مختلفا أشكال التعاون والتكامل الثقافي، من أجل إنشاء مساحة كافية للحوار بين شعوب المتوسط ومساحة أكبر لتلاقي الحضارات.



من بين أهم القضايا التي ستناقش عبر الجلسات، تأتي قضية التهديد البيئي الذي تمر بها الكرة الأرضية، الكفيل بنزع سلام العالم واطمئنان الأمم والشعوب، لا سيما أن غضب الطبيعة قادر على سحق الجنس البشري من على الكرة الأرضية.



تسلط نقاشات هذه الجلسة الضوء على التداعيات السلبية لتدهور المناخ العالمي، مثل ظاهرة اللاجئين وأثر ارتفاع منسوب البحار والمحيطات على التنوع الحيوي، وما يمكن أن يجتاح الأراضي الزراعية من حالة التصحر، وبالتالي التأثير الخطير على الأمن الغذائي الإنساني.



تلعب مصر اليوم دورًا كبيرًا في إيقاظ الوعي في القارة الأفريقية، وهو وعي يذهب في طريقين: الأول هو إيقاظ الأفارقة أنفسهم على واقعهم، والثاني لفت انتباه العالم إلى القارة السمراء، التي لم تأخذ حقها بعد من التنمية بأبعادها الإنسانية والمكانية.



ويفتح منتدى شرم الشيخ أبوابه واسعة للحديث عن التنمية المستدامة في أفريقيا، بما في ذلك من فرص وتحديات، والنقاش ممتد حول تنفيذ مشروعات تكاملية بالقارة، واستعراض دور الشباب الأفريقي، وسبل تمكينه لتحقيق التنمية المستدامة في القارة.



وأشار التقرير إلى أنه من أوربا وأمريكا، من آسيا وعموم الدول العربية، كان مطار شرم الشيخ يستقبل شباب العالم، الذين جاءوا محملين بمخاوف وهواجس لا يمكن إنكارها، تتعلق بحالة الأمن والسلم الدوليين، وفي فترة عدم اتزان عالمي، أسوأ ما تكون من أيام الحرب الباردة بين حلفي وارسو والناتو.



وفي هذا السياق يبقى من الطبيعي أن توضع على مائدة الحوار قضايا الأمن والسلم الدوليين، لا سيما أن العديد من التحديات تطفو على السطح، مثل الإرهاب والحروب غير النظامية، وما يمكن أن تقوم به المنظمات الدولية والإقليمية في صيانة الأمن والسلم الدوليين والعمل على عدم نشوب الحروب ودعم جهود نزع السلاح النووي.



حين يستقبل المنتدى الشباب، فلا بد أن تتمحور أحاديث الحضور حول قضايا العصر، ومنها على سبيل المثال العلاقة الجدلية بين الإنسان وبين مخرجات ما يعرف اليوم باسم الذكاء الاصطناعي، ومن الذي يتحكم في الآخر.. وهذه قضية شديدة الأهمية والخطورة في نفس الوقت بالنسبة للأجيال القادمة، إذ تكاد الآلة أن تقصي الإنسان بعيدا، وبنوع خاص، فإنه كلما ازداد ذكاء الآلة تقلصت فرص الإنسان في القيام بأعمال جيرت له عبر تاريخه البشري، مما دعا إلى مخاوف من أن تنقلب أفلام الخيال العلمي إلى حقائق، وتأتي ساعة يتحكم فيها الروبوت بالبشر.



أوضح التقرير أن البعد الانساني لا يغيب عن حوارات منتدى شرم الشيخ، وفي هذا الإطار تشارك الأمريكية ليزي فيلاسكيز، التي ولدت بحالة مرضية نادرة جدا، حيث يوجد 3 أشخاص في العالم فقط يعانون منها، وكانت بداية أعمالها عام 2010 عندما نشرت كتابها الثاني المعنون "كن جميلا.. كن أنت"، الذي يهدف إلى تعليم الناس أن المظهر الخارجي لشخص ليس مهما على الإطلاق.. وتشارك ليزلي في نقاشات حول موضوعات المرأة وحقها في التنمية، وقد أعربت من خلال فيديو نشرته على صفحة منتدى شباب العالم، عن حماسها الشديد للمشاركة في هذا الحدث الذي وصفته بـ"الرائع".



أشار التقرير إلى أن المؤتمر لا يخلو من مساحة واسعة للفنون، وقد كشفت إدارة المنتدى عن شعار مسرح المنتدى هذا العام، الذي سيحمل اسم "الفنون.. إحياء للإنسانية". . ويعد مسرح شباب العالم المقام ضمن فعاليات المنتدى نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب، ليجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.



اختتم التقرير أنه على أرض شرم الشيخ يحدث اللقاء بين الماضي بحكمته من خلال كبار صانعي القرار، ومنتجي الأفكار حول العالم، من علماء ومفكرين ومسؤولين سياسيين وإعلاميين وكتاب وكافة حملة مشاعل التنوير، وبين الحاضر المتطلع للمستقبل متمثلا في شباب واعد يحدوه الأمل في غد أفضل.



أوردت صحيفة الوطن الكويتية في 13/12/2019 تقريرًا لها بعنوان "السوداني ضحية التنمر يظهر بجوار السيسي في منتدى شباب العالم"، أن "جون" ظهر بجوار السيسي خلال افتتاح فعاليات النسخة الثانية لمسرح شباب العالم ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم...ووجه الشاب السوداني عدة رسائل للقائمين على منتدى شباب العالم وقال: "سعيد بتواجدي هنا، ومنتدى شباب العالم حدث عظيم له مكانة خاصة في قلبي وقلب جميع شباب العالم".



يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته حضرا حفل إطلاق النسخة الثانية من مسرح شباب العالم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة السلام شرم الشيخ.



تحت عنوان "المنتديات ودور الشباب في صنع القرار" كتب أحمد سليمان مقالًا في صحيفة الأنباء الكويتية بتاريخ 13/12/2019 جاء فيه : اتبعت مصر مؤخرا توجهًا رسميًا نحو دمج الشباب في صنع القرار كأحد أشكال الديموقراطية التشاركية، وسعت من خلال عقد العديد من المؤتمرات والمنتديات لتعبئة طاقات الأجيال الصاعدة للمساهمة في حركة التنمية المتواصلة تنفيذا لرؤية 2030 في بناء مجتمع يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص بيد أن استضافة هذه المنتديات تدفع بعدد من التساؤلات، حول مدى الاستفادة منها في عملية التغيير والتمكين وجدواها على المستوى العام.



من أبرز الدلالات على أهمية دورية انعقادها في توقيتات مختلفة وتنوع جداول أعمالها ومداخلات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها ومخرجاتها تتلخص في عدد من النقاط من أبرزها التحسن الاقتصادي، فإن لهذه اللقاءات مكاسب عدة منها جذب الاستثمار وتشجيع السياحة وخلق روح إيجابية لدى الرأي العام الداخلي والخارجي.



كما اتسمت المرحلة الحالية بمبدأ التمكين لشباب ينتظرون الفرص في التدريب والتعليم والترقي والقيادة، حيث يلاحظ أنها بنيت على مجموعة من العوامل طبقا لآراء علماء الاجتماع السياسي تتصل بالحالة الفكرية لهم أي كحالة تجدد في المجالات المجتمعية المتباينة، بداية من التجدد الفكري، حتى التجدد السياسي والاقتصادي.



هنا ترى بعض القوى السياسية إشارة لها مغزاها وهي قيام الدولة بعملية إعادة صياغة السياسات العامة بشكل دوري بالقدر الذي يساعد في تلبية التوقعات الكبرى للمصريين من خلال خلق صفوف جديدة للقيادة تطبيقا للمبادئ الأساسية للدستور وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يمكن بيانه في عدة أسباب ساهمت في تعاظم دور مؤتمرات ومنتديات الشباب تتمثل أهمها في:



1- خلق فرص وأسواق عمل جديدة تزامنا مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وانخفاض معدلات البطالة في الريف والحضر وفقا لآخر الإحصائيات لأدنى مستوى منذ سنوات، مما زاد ثقة الشباب في قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الخمسية على المنظور القريب ومتوسط المدى.



2- انتفاء دور الأحزاب التقليدية في التعرف وتبني أفكار الكتلة الأكثر تأثيرا والأكثر تنظيما على الساحة الداخلية سواء في مرجعيته الفكرية أو برامجه السياسية.



3- رغبة البعض في البعد عن الالتزام الحزبي أو الانخراط الفكري في مرجعيات السياسية والأيديولوجية السائدة منذ عقود ولم تقدم تغييرا على النحو المأمول، وهو ما ظهر في التعديلات الدستورية ومنها المادة 244 التي نصت على تمثيلهم تمثيلًا ملائمًا. كما تقود جهود التمكين إلى وضوح العلاقة بين دور المنتديات والمؤتمرات التي تعقدها الدولة، والتي تجلت في حركة المحافظين الأخيرة، كما يتوقع الغالبية أنها ستطبق في التعديلات الوزارية المرتقبة والمجالس المحلية والشيوخ العام المقبل، الأمر الذي يؤكد فرضية مفادها أن الشباب هم الكتلة الرئيسية في انتخابات 2020 والأكثر ميولا للمشاركة في الاقتراع.



الإعلام الآسيوي :

بثت قناة تلفزيون الصين الناطقة بالإنجليزية CGTN في 14/12/2019 تقريرًا بعنوان "الرئيس السيسي يفتتح المنتدى العالمي الثالث للشباب في شرم الشيخ" جاء فيه أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتدى العالمي الثالث للشباب في منتجع شرم الشيخ اليوم (14/12)، وسيناقش المنتدى عددًا من القضايا بما في ذلك الثورة الصناعية، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة. ومن المتوقع أن يصل عدد من القادة وممثلي قطاع الأعمال في إفريقيا لحضور المنتدى الذي يستمر أربعة أيام.



أضاف التقرير أنه تم تنظيم المنتدى العالمي للشباب لأول مرة في عام 2017 لإقامة حوار بين الشباب والقادة في العالم وكذلك مع كبار صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم، مما يسمح لهم بتبادل الآراء والتوصية بمبادرات لصانعي القرار والشخصيات المؤثرة، ومن المتوقع أن يحضر آلاف الشباب اجتماع شرم الشيخ هذا العام.



في حين أورد موقع "satuharapan.com" الإندونيسي أن "المشاركين في منتدي شباب العالم قاموا بإضاءة شجرة عيد الميلاد في سيناء"، وقد دعي الشباب لكتابة أمنياتهم للعام الجديد علي "شجرة عيد الميلاد" المضاءة بألوان مختلفة والتي أعطت مظهرًا جميلًا للغاية وخلقت روحًا مختلفة يشارك في هذا المنتدى عدد من الفنانين من مصر والمغرب وألبانيا والولايات المتحدة ، بالإضافة إلى الهند الجديدة والكاميرون ونيبال وروسيا والأردن وأشار الموقع إلى أن بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، البابا تواضروس الثاني، قال إن منتدى شباب العالم يبين اهتمام الرئيس المصري بالشباب.



الإعلام الأوروبي:

أوردت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" في 13/12/2019 تقريرًا بعنوان "وصول الروبوت "صوفيا" إلى منتدى شباب العالم" أشارت فيه إلى وصول الروبوت "صوفيا" صباح الجمعة (13/12) إلى منتدى شباب العالم 2019 بشرم الشيخ، للمشاركة بالمنتدى.



كانت "صوفيا" قد صرحت من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه قائلة: "انتظروا مشاركتي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بسيناء الجميلة والمشمسة، إنني متحمسة للغاية لمقابلتكم جميعا.



يعد الذكاء الاصطناعي من أهم الموضوعات المطروحة على طاولة المنتدى هذا العام نظرًا لأهميته والفرص التي يتيحها للشباب ورواد الأعمال، إلى جانب التخوفات المصاحبة لاستخدامه وتطبيقاته المتعددة.



يذكر أن "صوفيا" روبوت من صناعة شركة "هانسون روبوتيكس" بهونج كونج، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور "ديفيد هانسون"، كما أنها الروبوت الأكثر تطورا علاوة على هيئتها التي تشبه هيئة الإنسان إلى حد كبير، بالإضافة إلى ما تتمتع به من قدرات تكنولوجية تجمع بين الابتكارات المتقدمة في مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والفن، وقد حصلت "صوفيا" على لقب بطل الابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) لتعزيز التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا والابتكار فى البلدان النامية. كما حصلت على جائزة جولد إديسون فى علم الروبوتات لعام 2018.



وفي ذات السياق، نشر موقع اتحاد الصناعات السياحية في روسيا Tourprom”" تقريرًا في 13/12 عن قبول الروبوت الشهير " صوفيا " الدعوة للمشاركة في منتدى الشباب العالمي الذي يعقد في شرم الشيخ بمصر في الفترة من 14 – 17 ديسمبر الجاري.



وربط الموقع بين مشاركة الروبوت الشهير في منتدى الشباب في مصر وبين الاهتمام الذي يبديه المنتدى ومصر بموضوع العقول الإلكترونية، وأوضح الموقع أن الروبوت قد وجهت رسالة مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد فيها سعادتها بالمشاركة.



ذكرت مدونة "cryptocryptonews.com" الإخبارية الهولندية إن "الحضور في منتدي شباب العالم قالوا إن مصر لديها بنية تحتية قوية جاهزة لتنفيذ سلاسل القيمة"، حيث قال رجل الأعمال شريف الضو، أن مصر لديها خبرة في تكنولوجيا بلوكشين، وجاء ذلك خلال جلسة بعنوان " بلوك تشين: ثورة في العالم الرقمي.



وقال الضو أن سلاسل الكتل هي عبارة عن طريقة جديدة لحفظ البيانات بطريقة تمكن أي شخص من الوصول إليها بسهولة إذا كانت لديه الصلاحية لذلك، وهذه التكنولوجيا تيسر إدارة الأعمال بطريقة حديثة توفر الوقت والجهد، وسوف تساعد هذه التكنولوجيا مصر على مواكبة ما يحدث في دول أخرى منها دبي التي من المقرر أن تتحول بشكل كامل إلى تكنولوجيا سلسلة الكتل عام 2020، وسنغافورة، التي تعمل بالفعل على تنفيذها في غضون عامين.