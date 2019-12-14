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تعليم

وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقد معامل كلية العلوم بجامعة الزقازيق

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:00 م
وفد الوكالة الأمريكية
وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جامعة الزقازيق
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واصل الوفد الأمريكي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المشرف علي مشروع إعداد مدرس لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوچيا و الهندسة والرياضيات STEM) ) برنامج زيارته لجامعة الزقازيق لليوم الثاني علي التوالي .

و تفقد اليوم معامل البيولوچي والفيزياء والرياضيات بكلية العلوم والتي تتم بها الدراسة العملية لطلاب كلية التربية بالأقسام العلمية والبرامج المميزة وطلاب دبلومة إعداد معلم بمدارس STEM

وكان في استقبالهم د. جمال عنان عميد الكلية ، ود. محمد شريف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من رؤساء الأقسام .

وخلال الزيارة ، قال "عنان"، أن كلية العلوم حاصلة علي الاعتماد وضمان الجودة وتضم معامل متنوعة ومتميزة وتقدم أكثر من 28 برنامجا دراسيا إضافة إلي البرامج المتميزة وبرامج الدراسات العليا .

واستعرض عميد الكلية أقسام الكلية العلمية المختلفة وما تزخر به من أساتذة متميزين حاصلين علي درجات علمية دولية مثل درجة DSC وجوائز الدولة التقديرية و التشجيعية وأعضاء هيئة تدريس متميزين في النشر الدولي، وكذلك أسماء بعض الأساتذة ذوي الاستشهادات المرجعية العالمية .

كما استعرض عميد الكليه المشروعات البحثية التي تنفذها الكلية سواء الممولة من داخل مصر وخارجها من الجانبين الأوروبى والأمريكى .
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تفاصيل زيارة وفد أمريكي لجامعة الزقازيق اليوم

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