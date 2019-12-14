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فن

اللى خانك عامله زى دخانك.. هيفاء وهبي تثير متابعيها فى أحدث ظهور

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:27 م
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
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محمد بدران
نشرت الفنانة هيفاء وهبى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وأطلت هيفاء وهبي وهى تدخن سيجار وهى ترتدى بدى كت ابيض وجاكيت جلد وبنطلون جينز، مما أبرز جمالها، ولم تتكلف في اختيار الإكسسورات واكتفت بسلسله فى الرقبة.

ووضعت ميكب بالوان تناسب بشرتها البيضاء وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاه باللون الاحمر ،وحرصت على ترك شعرها منسدلا على كتفيها وعلقت "اللى خانك عامله زى دخانك".

تواصل الفنانة هيفاء وهبي تصوير مشاهد فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "أشباح أوروبا" برفقة كل من الفنانين، أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وعدد آخر من النجوم.

وتدور أحداث فيلم أشباح أوروبا في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم.. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية)، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.

يشارك في بطولة فيلم أشباح أوروبا، كل من أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثي "أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري"، من إخراج محمد حماقي.
اللى خانك عامله زى دخانك.. هيفاء وهبي تثير متابعيها فى أحدث ظهور
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