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رياضة

صدمة لعشاق الفانتازي.. عدم احتساب هدف فاردي في شباك نوريتش سيتي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:30 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سجل فريق ليستر سيتي هدف التعادل في شباك نوريتش سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين بملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة "البريميرليج".

وتقدم نورويتش بهدف بوكي قبل أن يتعادل ليستر بهدف من ضربة رأس لفاردي، لكن حساب الدوري الإنجليزي على تويتر أكد أن الهدف احتسب لحارس نورويتش الذي غير اتجاه الكرة قبل عبور خط المرمى.

وتم احتساب "أسيست" لصالح فاردي الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا قبل مباراة اليوم على الرغم من احتساب هذا الهدف.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 11 نقطة.


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