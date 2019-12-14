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أخبار البلد

قاعة المؤتمرات الرئيسية تستعد لافتتاح فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم .. صور

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:38 م
صورة من الاستعدادات
صورة من الاستعدادات لافتتاح منتدى شباب العالم
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شرم الشيخ- محمد عبد المنعم
تنطلق بعد قليل فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ بسيناء، حيث يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات المنتدى، وذلك بحضور العديد من رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية والذي تمت دعوتهم لحضور المنتدى.

وتشهد القاعة الرئيسية الاستعدادات النهائية قبل انطلاق الفعاليات، حيث تشهد القاعة الأغاني الخاصة بالمنتدى ويتفاعل معها الشباب المشارك من مختلف بلدان العالم برفع أعلام بلدانهم في أجواء تسودها الفرحة والبهجة.

وتضم قائمة حضور الشخصيات الدولية رؤساء عدة منظمات دولية كبري وهم كالآتي: "أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويوسف أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والسفير ناصر كامل، السكرتير العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، و"Houlin Zhao"، السكرتير العام للاتحاد الدولي للاتصالات، و"Qu Dongyu"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.

ومن المقرر أيضًا حضور "David Beasley"، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، و" Li Yong"، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، و"Miguel Moratinos"، الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ووزير الخارجية الإسباني الأسبق، و "Rafael Grossi"، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قاعة المؤتمرات الرئيسية تستعد لافتتاح فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم .. صور
قاعة المؤتمرات الرئيسية تستعد لافتتاح فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم .. صور
قاعة المؤتمرات الرئيسية تستعد لافتتاح فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم .. صور
قاعة المؤتمرات الرئيسية تستعد لافتتاح فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم .. صور
قاعة المؤتمرات الرئيسية تستعد لافتتاح فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم .. صور
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قاعة المؤتمرات الرئيسية تستعد لافتتاح فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم .. صور

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