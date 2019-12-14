تفتيش مكثف على محال الغردقة.. والغرامة تزيد على نصف مليون جنيه

حالة من الارتباك تشهدها الحركة التجارية فى الغردقة محال مغلقة أغلب ساعات اليوم بينما يحل الظلام فى شوارع بالكامل بعد آخر ضوء والسبب هو لجنة سباعية قادمة للتفتيش من القاهرة خاصة بالضرائب بأنواعها والتموين والصحة والطب البيطري والحماية المدنية.

يقول حسين المليجى من أبناء الغردقة إن المدينة تشهد حالة من الارتباك على مدار الثلاثة أيام الماضية والذى مازال مستمرًا حتى الآن فعدد كبير من المحال التجارية مغلقة فشارع هام مثل شارع السلام وكذلك الكهف معلقين أغلب اليوم بينما تصبح أغلب شوارع الغردقة التجارية مظلمة بعد الثامنة وذلك خشية لجان التفتيش التى تضم عددًا من الهيئات التى تفرض غرامات على المحال التجارية.





يضيف خالد السباعى تاجر أن من حق كل صاحب نشاط أن يفتح أو بغلق وقت ما يشاء وليس من حق أحد إجباره على الفتح والغرامات التى قررت على بعض المحال وكانت سببا فى خوف الجميع كانت كبيره جدا فهناك محل قطع غيار وصلت الغرامات عليه 600 ألف جنيه بينما محل أدوات صحية 40 ألف وسمعنا أرقاماً كبيرة مما جعل الجميع بخاف ويغلق.



