ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تفتيش مكثف على محال الغردقة.. والغرامة تزيد على نصف مليون جنيه

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:51 م
تفتيش مكثف على محال
تفتيش مكثف على محال الغردقة .. والغرامه تزيد على نصف مليون
Advertisements
إبراهيم جادالله
حالة من الارتباك تشهدها الحركة التجارية فى الغردقة محال مغلقة أغلب ساعات اليوم بينما يحل الظلام فى شوارع بالكامل بعد آخر ضوء والسبب هو لجنة سباعية قادمة للتفتيش من القاهرة خاصة بالضرائب بأنواعها والتموين والصحة والطب البيطري والحماية المدنية.
يقول حسين المليجى من أبناء الغردقة إن المدينة تشهد حالة من الارتباك على مدار الثلاثة أيام الماضية والذى مازال مستمرًا حتى الآن فعدد كبير من المحال التجارية مغلقة فشارع هام مثل شارع السلام وكذلك الكهف معلقين أغلب اليوم بينما تصبح أغلب شوارع الغردقة التجارية مظلمة بعد الثامنة وذلك خشية لجان التفتيش التى تضم عددًا من الهيئات التى تفرض غرامات على المحال التجارية.

يضيف خالد السباعى تاجر أن من حق كل صاحب نشاط أن يفتح أو بغلق وقت ما يشاء وليس من حق أحد إجباره على الفتح والغرامات التى قررت على بعض المحال وكانت سببا فى خوف الجميع كانت كبيره جدا فهناك محل قطع غيار وصلت الغرامات عليه 600 ألف جنيه بينما محل أدوات صحية 40 ألف وسمعنا أرقاماً كبيرة مما جعل الجميع بخاف ويغلق.

محمود الشربيني صاحب كافيتريا قال إنه قرر إغلاق الكابوريا لحين انتهاء اللجنة مغادرتها الغردقة مشيرا إلى أن التجار وأصحاب المحال قاموا بعمل جروب على الواتس لتتبع خط سير اللجنة وإغلاق المحال قبل وصولهم فهم لا يدخلون محل إلا ويرفضون عليه غرامة كبيرة مما جعل الجميع أن هناك هدفاً ورقم تحصيل معين يريدون تحقيقه .
تفتيش مكثف على محال الغردقة.. والغرامة تزيد على نصف مليون جنيه
Advertisements

ترشيحاتنا

يوسف زيدان يدخل العناية المركزة.. وياسمين الخطيب تطالب الجمهور بالدعاء له

رغم بساطته.. سعر صادم لإطلالة كارول سماحة بالاردن

اخبار الرياضة.. الفيفا يثير الجدل بسبب فرجاني ساسي.. صفعة لـ bein sport.. محاذير الأهلي لـ كهربا

من 10 سنوات لـ 2 فقط في دار رعاية.. لماذا لم يطبق القاضي العقوبة القانونية على البشير؟

شاهد | الظهور الأول لـ محمود كهربا في تتش الأهلي

تعرف على اختيار الفيفا لأفضل لاعب في مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم بساطته.. سعر صادم لإطلالة كارول سماحة بالاردن

قاعة المؤتمرات الرئيسية تستعد لافتتاح فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم .. صور

حافية القدمين.. إطلالة غير متوقعة لـ جميلة عوض من تايلاند.. صور