مواطن يستغيث: حذفوني من بطاقة التموين بسبب ارتفاع فاتورة كهرباء شقة ليست ملكي

شكا المواطن عاصم أحمد محمدين أحمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، حذفه من بطاقة التموين برقم 102010503792 بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء.



وقال المواطن فى شكواه: فوجئت بحذفى من البطاقة التموينية بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء وهذا العداد فى شقة تم بيعها منذ أكثر من 5 سنوات وبها عداد كودى لا يتم تغيير الاسم به مع بيع الشقة، طبقا للقانون، وأقيم بشقة حاليا لا يوجد بها عداد كهرباء أصلا وتتم محاسبتى من قبل مباحث الكهرباء شهريا، ومعاشى كله 954 جنيها شهريا.



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