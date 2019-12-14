ممثل شهير يهرب وسط الزحام.. إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية جورجيا الأمريكية.. فيديو

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية ان شخصًا أصيب في حادث إطلاق نار وقع داخل مركز كامبرلاند للتسوق في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.





وأظهر مقطع فيديو سجله أحد رواد المركز تدافع المتسوقين مع أطفالهم للفرار فور سماع دوي إطلاق النار.





وأوضحت الصحيفة أن إطلاق النار وقع على الأرجح في منطقة المطاعم بالمركز التجاري، إثر شجار نشب بين أشخاص يعرفون بعضهم.





وأضافت الصحيفة أن المركز التجاري كان يزدحم بالرواد بشكل طبيعي في مثل هذا الوقت من العام، نظرًا لاقتراب احتفالات الكريسماس.



