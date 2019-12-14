ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ممثل شهير يهرب وسط الزحام.. إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية جورجيا الأمريكية.. فيديو

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:44 م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
Advertisements
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية ان شخصًا أصيب في حادث إطلاق نار وقع داخل مركز كامبرلاند للتسوق في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو سجله أحد رواد المركز تدافع المتسوقين مع أطفالهم للفرار فور سماع دوي إطلاق النار.

وأوضحت الصحيفة أن إطلاق النار وقع على الأرجح في منطقة المطاعم بالمركز التجاري، إثر شجار نشب بين أشخاص يعرفون بعضهم.

وأضافت الصحيفة أن المركز التجاري كان يزدحم بالرواد بشكل طبيعي في مثل هذا الوقت من العام، نظرًا لاقتراب احتفالات الكريسماس.

وكان من بين رواد المركز الذين فروا من إطلاق النار الممثل سكايلر فيلتون، الذي شوهد يركض بجانب رجل يرتدي زي بابا نويل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة شخصين في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

ترشيحاتنا

شاهد.. تمساح يتجول في شوارع مدينة 6 أكتوبر

إخضاعها لجلسات علاج.. إخلاء سبيل الأم صاحبة فيديو ضرب ابنها في الجيزة وتسليم الطفل لخالته

العضلة الضامة.. مدافع الأهلي يغادر تدريب الفريق مصاباً

الأرصاد: اضطراب في الأحوال الجوية غدا.. أمطار غزيرة وطقس بارد على كافة الأنحاء

مليون جنيه وقتل عمد وقرار هام.. تفاصيل مثيرة في أولى جلسات محاكمة كمسري قضية شهيد التذكرة.. صور

كيف احتفل تركي آل الشيخ بفوز الهلال على الترجي التونسي في كأس العالم للأندية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا

من هي حليمة عدن أول عارضة أزياء محجبة.. ولدت في مخيم للاجئين وعاشت في أمريكا .. صور

شاهد .. بكاء عمرو أديب في عزاء المخرج شريف السقا