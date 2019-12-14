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محافظات

لفتة إنسانية.. محافظ البحر الأحمر يستجيب لإنقاذ حياة طفل عمره شهرين يعاني من انسداد في القلب

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:42 م
اللواء عمرو حنفى
اللواء عمرو حنفى
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ابراهيم جادالله
استجاب محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى لنداء أحد المواطنين من أبناء مدينة سفاجا بتيسير الإجراءات الطبية اللازمة لإنقاذ وعلاج نجله، الذي يعاني من انسداد في القلب.

ووجه المحافظ بتوفير العلاج اللازم له، والتنسيق مع مستشفى أسيوط الجامعى لاستقبال الحالة.

وقام محافظ البحر الأحمر بلفتة إنسانية للمواطن أحمد ربيع ابن مدينة سفاجا، الذي طالبه بإنقاذ نجله يوسف الذى يعانى من انسداد بالقلب ، والامل الاخير له عند الله عز وجل ثم مستشفى الدكتور مجدي يعقوب بأسوان، على الفور وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات السريعة لمساعدته ، حيث تم التنسيق مع مجلس الوزراء و مستشفى أسيوط الجامعى والدكتور مجدى يعقوب ، لاستقبال الحالة وتوفير العلاج لها .

وبالفعل تم التواصل مع كافة الجهات وسيكون سفر الطفل إلى أسيوط فى الساعات الأولى من صباح غد الأحد وستقوم المحافظة بتوفير طبيب مرافق له وأيضا وسيلة انتقال حتى مستشفى أسيوط ليتم البدء فى علاج الطفل وشفائه.

ويقوم اللواء حنفي بمتابعة الحالة الصحية للطفل يوسف للاطمئنان على صحته وتذليل اى عقبات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام ببناء الإنسان طبيًا، والإهتمام بالمنظومة الصحية والعمل على تحسينها، و الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

يذكر أن الطفل يوسف عمره شهرين وعشرة أيام وتم احتجازه أمس في العناية المركزة بمستشفى سفاجا المركزي حيث كان يعاني منذ ولادته من مشاكل في القلب وأمس تدهورت حالته الصحية وتم احتجازه بالمستشفى.
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