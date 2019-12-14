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توك شو

الطفل زين قاهر السرطان: تفاجأت بطلب الرئيس مصافحتي.. فيديو

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:57 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الطفل زين قاهر مرض السرطان، إنه ظهر فى منتدى شباب العالم ليحكي قصته الملهمة في التعافى من مرض السرطان، وذلك أمام الرئيس السيسي وأكثر من 7 آلاف مشارك من مختلف دول العالم، مضيفاً أنه تفاجئ عندما قام الرئيس باحتضانه أمام الجميع.

وأضاف زين، خلال حواره التلفزيوني فى برنامج "مساء دى إم سي" المذاع على قناة "دى إم سي"، أن مرض السرطان جعلني أنا وعائلتي ننظر إلى كل شيء بشكل مختلف، يمكن أن تتسبب في الكثير من الخسائر، ولكن هناك جوانب إيجابية، وهي كيفة التعامل معها.

وتابع "زين"، أن مرض وسمح له بمساعدة الآخرين من خلال التخفيف عنهم، مشيرًا إلى أنه تمكن من الانتصار على المرض بمعونة الله ودعم أسرته الكامل له.

وأوضح "زين"، أنه بدأ رحلة علاج صعبة للغاية، بدأت بالعلاج الكيميائي وعمليات جراحية ثم علاج بالإشعاع.


وأشار قاهر السرطان، أنه متعافٍ من مرض السرطان، مضيفا أن هذه هيّ المرة الرابعة التي أتعافى فيها من تلك المرض.
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