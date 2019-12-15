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مرأة

تتمتع بروح الكرم .. نصيحة الأبراج لـ مواليد 15 ديسمبر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:54 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة الأبراج لمواليد ١٥ ديسمبر.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 15 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس، ولديك مشاعر دافئة، وتتمتع بروح الكرم، وتتمتع أيضا بشخصية منفتحة اجتماعيا، لأنك تحب العالم من حولك: القريب والغريب.

نصيحة:

يحمل لك عام ٢٠٢٠ أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.
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