قبرص: نشر تركيا طائرات مسيرة بالـ شمال يزعزع الاستقرار

انتقدت نيقوسيا، اليوم، قرار أنقرة نشر طائرات مسيرة في شمال جزيرة قبرص؛ من أجل البحث عن موارد نفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.



وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس - في تصريح صحفي نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - "إن هذه الخطوة الجديدة التي اتخذتها أنقرة في المنطقة مزعزعة للاستقرار"، معتبرا في الوقت ذاته أن تصرفات أنقرة لا تساعد إطلاقا على تخفيف التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط، كما تدل على أنها لا تتدخل في شؤون الأراضي القبرصية المحتلة من قبلها فقط، بل وتحدد مسار تطور الأحداث هناك.



جدير بالذكر أن "جمهورية شمال قبرص التركية" وافقت /الجمعة/ على تخصيص مطار "ليفكونيكو" (واسمه التركي غجيت قلعة) في شمال قبرص؛ ليكون قاعدة رئيسة لأنشطة الطائرات المسيرة المكلفة بمرافقة سفن التنقيب التركية في المنطقة، وخوض الاستطلاع الجوي لحقول من الغاز والنفط هناك.



ويتوقع أن تبدأ هذه الطائرات - اعتبارا من غد /الأحد/ - مهامها فوق الجرف القاري لقبرص، وأعربت نيقوسيا عن احتجاجها على تصرفات أنقرة، فيما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا ردا على نشاطاتها في المنطقة.