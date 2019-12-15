تفرغت للرياضة وتركت الصيدلة .. منال رستم تسلقت أعلى قمتين وتحلم بـ إيفرست.. فيديو

قالت الدكتورة منال رستم، أول مصرية تتسلق أعلى قمتين من أعلى 7 قمم في العالم، إنها عملت في الصيدلة منذ تخرجها وترك العمل فيها بعد 14 عاما وتفرغت للرياضة للتحقيق أحلامها.



وأضافت "رستم" لـ"صدى البلد" على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أنها تتمنى تسلق إيفرست أعلى قمة في العالم، منوهًا أيضًا بأنها شاركت في أكبر 5 ماراثونات على مستوى العالم، معلنة رغبة في الاشتراك في ماراثون طوكيو العالمي.



وتابعت: أن كل ما ينقصها هو الدعم من داخل مصر، فدائمًا ما تجد صعوبة فى الحصول على رعاة يساندونها، وتتلقى منهم المساعدة حتى تستكمل مشوار رفع علم مصر أعلى قمة إيفرست بأيدى فتاة مصرية محجبة، موضحة أن تلك التجارب مكلفة للغاية وتتطلب شركات كبيرة ترعاها، وهو ما يمكن استثماره فى السياحة وتحقيق رقم قياسى مصرى جديد.



ويرصد "صدى البلد" أبرز 10 معلومات عن أول سيدة مصرية تتسلق الجبال وتشارك في ماراثون الصين.



1- بدأت مغامرتها بتسلق جبل سانت كاترين في عام 2009 بدافع التجربة والاكتشاف.



2- شاركت في عدة ماراثونات حول العالم في الأقصر ودبي والكويت وعمان والأردن وسور الصين العظيم ولندن ومدريد.



3- اخُتيرت كأول امرأة عربية مصرية محجبة تكون وجها لشركة "nike" العالمية للملابس الرياضية للمحجبات.



4- بدأت رحلتها لأول مرة بجبل كيليمانجارو في تنزانيا، أعلى قمة جبلية في القارة السمراء المقدرة بـ5 آلاف و895 مترًا.



5- في عام 2013 نجحت في تسلق جبل كينيا، ثاني أعلى قمة جبلية في العالم، والبالغ ارتفاعها 5 آلاف و199 مترًا.



6- في 2015 تسلقت أعلى قمة في أوروبا وخامس أعلى قمة في العالم، وهي قمة "إلبروس" الموجودة في روسيا ويبلغ ارتفاعها 5 آلاف و642 مترًا.



7- في 2016 تسلقت قاعدة جبل الهملايا المقدرة بارتفاع 5363 مترًا، وفي مايو من العام نفسه كانت أول فتاة مصرية في سباق سور الصين العظيم.



8- أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالإنجاز المشرف لمنال رستم كأول فتاة مصرية تصل لقمتين من قائمة أعلى 7 جبال في العالم، وأول مصرية تشارك في ماراثون سور الصين العظيم.



9- تحلم منال بأن تكون أول مصرية تصل إلى قمة جبل "إيفرست" خلال عام 2017.



10 - قامت شركة "شيفروليه" برعاية منال في معسكر تدريبي بالولايات المتحدة والأرجنتين، إضافة لتحمل عمر سمرة من خلال نفقاته الخاصة تكاليف صعود منال لجبل إيفرست.





