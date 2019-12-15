طرح لوح سيارات بأرقام مميزة للبيع تبدأ من 85 ألف جنيه .. صور

أعلن موقع لوحتك دوت كوم توفر لوحات جديدة للبيع من خلال مزادات الكترونية وهي لوحات أرقام سيارات مميزة وتشمل اللوحات التالية :
- ق ل ق 1
- ع ي د 1
- ع س ل 4444
- ع ب 7777
- ج ج ج 1
- ب ج 1
- أ أ 1666
- ن د ي 1111
- أ د م 1666
- ف أ م 666
- هـ ن و 9999
- ع ي د 6666
- ن ج ي 3333
- ب ر ي 777
- ع م ر 1666
- م س 6666
- ي س ر 6666.
جدير بالذكر انة تم الإنتهاء من المزاد على اللوحة رقم ( أ ه م 1 ) بمبلغ 1970000 جنيه مصرى و رقم ( س ى ف 1 ) و بيعت بمبلغ 605000 جنيه مصرى و رقم ( و و و 1234) بمبلغ 65100 جنيه مصرى و يتم تحصيل النقود لصالح صندوق تحيا مصرو للدخول علي الموقع و معرفة كافة التفاصيل اضغط هنا .
- ق ل ق 1
- ع ي د 1
- ع س ل 4444
- ع ب 7777
- ج ج ج 1
- ب ج 1
- أ أ 1666
- ن د ي 1111
- أ د م 1666
- ف أ م 666
- هـ ن و 9999
- ع ي د 6666
- ن ج ي 3333
- ب ر ي 777
- ع م ر 1666
- م س 6666
- ي س ر 6666.
جدير بالذكر انة تم الإنتهاء من المزاد على اللوحة رقم ( أ ه م 1 ) بمبلغ 1970000 جنيه مصرى و رقم ( س ى ف 1 ) و بيعت بمبلغ 605000 جنيه مصرى و رقم ( و و و 1234) بمبلغ 65100 جنيه مصرى و يتم تحصيل النقود لصالح صندوق تحيا مصرو للدخول علي الموقع و معرفة كافة التفاصيل اضغط هنا .