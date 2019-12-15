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فن

محمد الحناوى يواصل كتابة الست أمينة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
ماجدة زكى
ماجدة زكى
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يواصل المؤلف محمد الحناوى كتابة حلقات مسلسل الست أمينة، حيث انتهى حتى الآن من كتابة ما يقرب من 15 حلقة.

ومن المقرر أن يبدأ المخرج مجدى أبو عميرى تصوير العمل خلال الأيام الأخيرة من الشهر الجارى، بعدما استقر على الأبطال الرئيسيين.

ويعقد مخرج العمل مجدي أبوعميرة جلسات عمل حاليا مع بطلة العمل ماجدة زكي لعمل البروفات الأولية للعمل والاستقرار على النجوم المشاركين استعدادا لبدء التصوير وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الشركة المنتجة، بالإضافة إلى معاينة أماكن التصوير.

تدور أحداث المسلسل فى قالب اجتماعي لمناقشة عدة قضايا من خلال 45 حلقة، وتم التعاقد مع الفنان خالد زكي ليقوم بدور البطولة في العمل ، بالإضافة إلى كل من الفنانة رانيا فريد شوقى وتارا عماد .

المسلسل بطولة ماجدة زكي، وجار التعاقد مع باقي النجوم المشاركين فى العمل، إخراج مجدي أبو عميرة، وتأليف محمد الحناوى، إنتاج شركة سينرجى.
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