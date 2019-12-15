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أخبار العالم

صف الوفاق ينشق.. اشتباكات بين ميليشيات تابعة لحكومة طرابلس

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:45 ص
ميليشيات حكومة الوفاق
ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس
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أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن اشتباكات اندلعت بين مجموعتين من الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس، وسط معارك يخوضها الجيش الوطني الليبي مع تلك الميليشيات لتحرير العاصمة.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، بدء معركة الحسم لتحرير قلب العاصمة طرابلس، من المليشيات الإرهابية المسلحة، التي تعمل تحت يد حكومة الوفاق.

وفي كلمة تليفزيونية، قال "حفتر": "اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة لتكسروا قيودها وتفكوا أسرها".

وأضاف: "ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف، ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ بالصبر، منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرا للمجرمين الذين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح".

وتابع: "ومنذ تنصيب العملاء من الخونة الجبناء الخانعين لينفذوا أوامر أسيادهم ويبيعون الوطن ويتنازلون عن السيادة والشرف وهم أذلاء صاغرون".

وفور الإعلان، أصدرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، بيانًا عاجلًا قالت فيه إن قوات الجيش بدأت في تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بالتقدم نحو العاصمة طرابلس لتحريرها من المليشيات المسلحة لحكومة الوفاق غير الشرعية.
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