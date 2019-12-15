احبك.. آيتن عامر تتغزل في زوجها

شاركت ايتن عامر جمهورها بصورة جديدة لها مع زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ايتن عامر محتضنة زوجها اثناء التقاط صورة سيلفي وعلقت عليها قائلة: "انت افضل شئ على الاطلاق حصل في حياتي، بحبك".



وانهالت عليها التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "ربنا يخليكم لبعض" و "احلى اثنين" و "ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض" و "ربنا يبعد عنكم كل شر" و " ماشاء الله لايقين على بعض".



ومن المقرر ان تشارك ايتن عامر في مسلسل "الأخ الكبير" مع أشرف زكي، محمد رجب، هبة مجدي، محمود حجازي، هاجر أحمد، ايهاب فهمي محمد نجاتي، راند البحيري، عبير صبري، من اخراج اسماعيل فاروق وتأليف احمد عبد الفتاح.