ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

احبك.. آيتن عامر تتغزل في زوجها

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:35 ص
ايتن عامر وزوجها
ايتن عامر وزوجها
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت ايتن عامر جمهورها بصورة جديدة لها مع زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ايتن عامر محتضنة زوجها اثناء التقاط صورة سيلفي وعلقت عليها قائلة: "انت افضل شئ على الاطلاق حصل في حياتي، بحبك".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "ربنا يخليكم لبعض" و "احلى اثنين" و "ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض" و "ربنا يبعد عنكم كل شر" و " ماشاء الله لايقين على بعض".

ومن المقرر ان تشارك ايتن عامر في مسلسل "الأخ الكبير" مع أشرف زكي، محمد رجب، هبة مجدي، محمود حجازي، هاجر أحمد، ايهاب فهمي محمد نجاتي، راند البحيري، عبير صبري، من اخراج اسماعيل فاروق وتأليف احمد عبد الفتاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. آخر ظهور لـ إنجى خطاب مع عائلتها

لطيفة تنشر كلمات أغنيتها الجديدة على إنستجرام

صورة طبق الأصل | الطفلة جنا عمرو تنشر صورتها مع شقيقها

راندا البحيري في كواليس الأخ الكبير

شاهد.. دينا فؤاد تكشف كواليس مسلسل الأخ الكبير

راندا البحيري تتألق في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع باهر المحمدي ..فيديو

فى عيد ميلاد خطيبها.. إطلالة أنيقة لـ ابنة ماجد المصري

بعد شائعة عودتها للفن .. حقيقة الصور المتداولة للفنانة المعتزلة شمس البارودي

حكم من ترك القنوت في صلاة الفجر .. الإفتاء توضح

تعرضت لحادث من قبل.. مفاجأة صادمة في حادث طائرة تشيلي المنكوبة

أخبار الفن .. أول رد فعل لـ وفاء عامر على ياسمين الخطيب .. أول تعليق لـ سارة الطباخ على خطوبة محمد الشرنوبى .. وبكاء عمرو أديب ولميس الحديدى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد خطيبها.. إطلالة أنيقة لـ ابنة ماجد المصري

فسحة تتحول إلى كارثة.. العثور على شاب سعودي فقده والداه في حفرة بين الجبال

كارثة تصيب الجماهير أثناء مشاهدتهم عرض سيرك في إنجلترا