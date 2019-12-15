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رياضة

الدوري الإنجليزي.. صدام ناري بين مانشستر سيتي وأرسنال لتصحيح الأوضاع

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:21 ص
كيفن دي بروين و مسعود
كيفن دي بروين و مسعود أوزيل
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إسماعيل محمود
يحل فريق مانشستر سيتي، ضيفًا اليوم الأحد، على نظيره نادي آرسنال، وذلك في قمة الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الناديان لتحقيق الانتصار بأي طريقة في مباراة اليوم، فهما في أشد الحاجة للفوز، وذلك لوضعهما غير الجيد في جدول الترتيب بالنسبة لاسميهما وباعتبارهما من كبار الفرق في البريميرليج.

لا يعيش السيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، حيث يحتل حامل لقب الدوري الإنجليزي، المركز الثالث في جدول ترتيب هذا الموسم، وذلك برصيد 32 فقط ، أي بفارق 17 نقطة كاملة عن ليفربول صاحب الصدارة ، و7 نقاط عن ليستر سيتي والذي تعثر أمس بالتعادل مع نوريتش سيتي، لذا يسعى رجال جوارديولا لتحقيق الفوز بأي طريقة اليوم لتضييق الخناق أولًا على ليستر سيتي، ومن ثم الحفاظ على فارق الـ 14 نقطة مع ليفربول.

أما أرسنال، فهو الآخر حاله لا يسر مشجعيه، فالفريق أقال مدربه الإسباني يوناي إيمري لسوء النتائج، وأتى بالسويدي فريدي ليونبيرج أسطورة الفريق السابق، واستطاع كسر صيام فريقه عن الفوز بالانتصار على ويست هام في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة، في مكان لا يليق بالجانرز.

ويغيب عن مانشستر سيتي في المباراة كل من الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الإنجليزي جون ستونز، الفرنسي إيمريك لابورتي، بالإضافة للألماني لوري ساني، مع وجود شكوك حول مشاركة الإسباني ديفيد سيلفا.

أما أرسنال فيغيب عنه في هذا اللقاء، كيفين تيرني، وكالوم شامبرز، وداني سيبايوس، وجرانيت شاكا، وشكوك حول مشاركة كل من هيكتور بيليرين ونيوكالاس بيبي.

وتقام المباراة اليوم على ملعب الإمارات معقل فريق الجانرز ، وذلك في السابعة والنصف مساءً.
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