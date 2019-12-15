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هند النعسانى: حفل افتتاح منتدى شباب العالم كان رائعا وبه قصص ملهمة.. فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:47 ص
الرئيس السيسي يشهد
الرئيس السيسي يشهد افتتاح منتدى شباب العالم
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هاني حسين
قالت الإعلامية هند النعسانى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح منتدى شباب العالم بالأمس في نسخته الثالثة بشرم الشيخ، مضيفة: "حدث مهم على مستوى العالم".

وأضافت هند النعسانى في برنامجها "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حفل الافتتاح للمنتدى كان رائعا، وكل عام يكون هناك تغيير وتطور عن العام الذي يسبقه وكان به قصص ملهمة جديدة، والقصص التي تم عرضها في حفل الافتتاح تدعو للفخر والسعادة.

وكانت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم قد بدأت فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم.

وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

وتستمر النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التي تنطلق اليوم السبت فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حتى يوم 17 ديسمبر الجارى.
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