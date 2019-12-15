الناتو يشيد بدور الكويت في تعزيز السلام والأمن الإقليميين.. قطر تكشف آخر تطورات المصالحة الخليجية..البشير يواجه قضايا تصل عقوبتها للإعدام..وواشنطن تهدد طهران برد حاسم في العراق..أبرز عناوين صحف الكويت

الشيوخ الإيطالي: حكمة أمير الكويت تعزز السلام الإقليمي والعالمي

إصابات واعتقالات في عمليات كرّ وفرّ بين المحتجين والشرطة في بيروت

السودان.. الحكم بإيداع البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين

تعثر تشكيل الحكومة العراقية.. والمحتجون: لا سياسيين ولا حزبيين

طهران: مستعدون لتبادل جميع السجناء مع واشنطن

بريطانيا: فوز جونسون الانتخابي يثبّت «بريكست»

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.محليا، سلطت صحيفة "الوطن" الضوء على إشادة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ أمس، السبت، بجهود الكويت لتعزيز السلام والأمن الإقليميين، مؤكدا أن أمن أعضاء مبادرة اسطنبول للتعاون يمثل أهمية كبرى للحلف.وقال شتولتنبرغ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل زيارة تستمر يومين للكويت للاحتفال بالذكرى الـ15 لإطلاق مبادرة إسطنبول للتعاون اليوم، الأحد، إن الكويت اختيرت لتكون المكان المناسب لهذا الحدث الكبير لأنها تستضيف المركز الإقليمي لـ"ناتو" ومبادرة إسطنبول للتعاون.وأضاف أن المركز "لعب دورا مهما للغاية في تعزيز تعاوننا مع الدول الخليجية المشاركة في مبادرة اسطنبول للتعاون (الكويت وقطر والبحرين والامارات).وركزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على إشادة رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي إليزابيتا كازيللاتي عاليا بالجهود الرائدة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وحكمته في إرساء الحوار وتعزيز السلام الإقليمي والعالمي وقيادته للعمل الإنساني في العالم.وذكرت سفارة الكويت لدى إيطاليا في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، السبت، أن السيناتورة كازيللاتي عبرت في لقاء مع سفير الكويت بروما الشيخ عزام الصباح عن تقديرها وتقدير بلادها البالغ لدور الكويت بقيادة سمو أمير البلاد في بناء جسور التواصل بين الجميع.ونقلت صحيفة "الأنباء" عن مصادر مسئولة قولها إن مؤسسة البترول الكويتية ممثلة في قطاع التسويق العالمي بصدد تغيير المعادلة المستخدمة في تسعير مبيعات نفطها الخام الطويلة الأجل إلى آسيا، بما يمثل أول تغيير للمرجع التسعيري الذي تحدد الكويت على أساسه أسعار البيع الرسمية لنفطها منذ عقود طويلة.ونوهت صحيفة "الراي" إلى استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 0.303 دينار، كما استقر اليورو عند مستوى 0.337 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة "القبس" تصريح وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، بأن تقدمًا طفيفًا تحقق في سبيل المصالحة الخليجية. وردًا على سؤال عما إذا كان أي تقدم قد تحقق خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت الأسبوع الماضي، قال الوزير لـ«رويترز» إن «تقدمًا طفيفًا (تحقق)، مجرد تقدم طفيف».وأشارت صحيفة "الوطن" إلى إدانة محكمة سودانية أمس، السبت، الرئيس السابق عمر البشير بتهم "حيازة النقد الأجنبي بشكل غير مشروع" والتصرف في مال عام "خارج القنوات الرسمية"، وحكمت بالتحفظ عليه بالإصلاح الإداري لمدة سنتين ومصادرة الأموال المضبوطة.ووصف "تجمع المهنيين السودانيين"، وهو أحد فصائل قوى "الحرية والتغيير" الحكم القضائي بأنه "ضربة البداية لمحاكمة حقبة البشير" التي امتدت لثلاثين عاما ورأى فيه "إدانة سياسية وأخلاقية" للبشير ونظامه.وقالت الصحيفة إن الرئيس المعزول عمر البشير ينتظره عدد من القضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري، تصل عقوبة كل منها في حالة الإدانة إلى الإعدام، حسبما أعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر.وأوضحت صحيفة "الأنباء" أن الاحتجاجات الشعبية في العراق تواصلت أمس، السبت، وسط تصاعد للأصوات الرافضة في ساحات الاعتصام لأنباء تشير إلى احتمال ترشيح النائب محمد السوداني لمنصب رئيس الوزراء الجديد.يأتي ذلك مع اقتراب انتهاء مهلة الـ 15 يوما التي يمكن بموجبها للرئيس العراقي برهم صالحا دستوريا تكليف مرشحا لتشكيل الحكومة والتي تنتهي منتصف ليل الثلاثاء المقبل.وذكرت صحيفة "الجريدة" أن قوات الأمن اللبنانية أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي أمس، السبت، على متظاهرين في بيروت في اشتباكات استمرت حتى الليل وأدت لإصابة العشرات.وتجمع مئات الأشخاص في إطار موجة من الاحتجاجات تجتاح لبنان منذ 17 أكتوبر، للتعبير عن غضبهم من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.وقال أحد المحتجين إن شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن انتشرت بشكل مكثف في بيروت مساء أمس، السبت، ولاحقت المتظاهرين في الشارع واحتجزت بعضهم.في سياق متصل، قالت صحيفة "القبس" إن وسط بيروت شهد أمس، السبت، مواجهات بين شبان مناوئين للمتظاهرين ضد الطبقة السياسية، وقوات الأمن التي تعرض عناصرها للرشق بالحجارة والمفرقعات المشتعلة، قبل أن تردّ بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وجاءت هذه المواجهات غداة دعوة الأمين العام لحزب الله مناصري حزبه وحليفته حركة أمل إلى «ضبط الأعصاب»، بعد تكرار حوادث مماثلة وصدامات مع القوى الأمنية من جهة، ومع المتظاهرين الذين يطالبون منذ شهرين برحيل الطبقة السياسية، من جهة ثانية.وقالت صحيفة "الجريدة" إنه في أقوى تهديد مباشر حتى الآن، تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بـ«رد حاسم» على أي هجوم من قبل إيران أو «أتباعها» يمكن أن يلحق ضررًا بالقوات الأميركية أو شركائها في العراق.وقال بومبيو، في بيان صحافي مساء أمس الأول، الجمعة: «قام عملاء إيران، أخيرًا، بعدة هجمات ضدّ قواعد توجد فيها قوات الأمن العراقية، جنبا إلى جنب مع أفراد من القوات الأميركية والتحالف الدولي، ستواصل الولايات المتحدة العمل يدًا بيد مع شركائنا العراقيين، لكن ينبغي علينا أيضًا أن نغتنم هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأن أي هجمات من جانبهم، أو من وكلائهم مهما كانت هويتهم، تلحق الأذى بالأمريكيين أو حلفائنا أو بمصالحنا، سوف يتمّ الرد عليها من خلال استجابة أمريكية حاسمة، يجب على إيران أن تحترم سيادة جيرانها وأن تتوقف فورًا عن تقديم المساعدات والدعم لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة».وفي الشأن نفسه، أبرزت صحيفة "الوطن" تأكيد إيران استعدادها لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة في إطار "حزمة واحدة"، وذلك بعد أيام من تبادل البلدين سجينين بموجب وساطة سويسرية.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قدم اقتراحا ينص على تبادل السجناء بشكل حزمة "ونحن الآن على استعداد لنتبادل جميع السجناء الإيرانيين" في الولايات المتحدة و"الكرة الآن في ملعب" واشنطن.دوليا، أفادت صحيفة "الجريدة" بأن الطريق بات ممهدًا أمام رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون لتحقيق وعده بإتمام «بـريكست» في موعده 31 يناير عقب الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات التي جرت الخميس ومنحته أغلبية مطلقة تسمح له باقرار اتفاق الخروج الذي توصل إليه مع الاوروبيين.وأعاد إلى الأذهان تلك الأغلبية التي حقّقها زعماء سابقون مثل مارغريت ثاتشر وتوني بلير، اعتبر رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون أن نصره الانتخابي هو انتصار لـ"بريكست" ومنحه تفويضًا ساحقًا بخروج بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم وأحد أعمدة الغرب، من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 يناير، داعيًا في الوقت نفسه إلى "إغلاق" باب الانقسامات المتعلقة بالخروج، وذلك بعد توجيهه ضربة قاضية لمستقبل زعيم "حزب العمال" المعارض جيريمي كوربين.في سياق متصل، قالت صحيفة الأنباء إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا إلى إغلاق باب الانقسامات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مؤكدا أن نصره الانتخابي أعطى تفويضا ساحقا بخروج بريطانيا من الاتحاد في 31 يناير المقبل.وأشارت صحيفة "الراي" إلى أن إعلان هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا شدته 6.9 درجة ضرب الفلبين اليوم.وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على مسافة 56 كيلومترا جنوب غربي مدينة دافاو وعلى عمق 53 كيلومترا.وأوضحت صحيفة الراي إعلان سلاح الجو التشيلي يوم أمس السبت أن الطائرة العسكرية التي تحطمت الاثنين خلال رحلة بين جنوب البلاد والقطب الجنوبي وأسفر سقوطها عن مصرع 38 شخصا كانوا على متنها، كانت قد تعرضت قبل ثلاث سنوات لحادث خلال قيامها بالرحلة نفسها.وبعد فقدان أثر طائرة النقل، وهي من طراز هيركوليز سي-130، إثر إقلاعها من مطار بونتا أريناس في جنوب تشيلي، بثت وسائل الإعلام المحلية مشاهد تعود إلى أبريل من العام 2016 تظهر انتشار أجهزة الطوارئ ولا سيما عناصر الإطفاء وسيارات الإسعاف على المدرج.