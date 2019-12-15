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أبو الغيط يقاطع محاور الجلسة ويرفض مصطلح الربيع العربي.. فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:07 ص
أحمد ابو الغيط
أحمد ابو الغيط
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هاني حسين
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، مدير جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، إن أمين منظمة التعاون الإسلامي أشار إلى نزوح الكثيرين من دولة لأخرى، ومن تعديات ما يعرف بالربيع العربي نزوح الملايين من دول شهدت اضطرابات نتيجة تلك الموجة.

وقاطعه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قائلا: "لا ينبغي أن يسمى بالربيع العربي وموت 500 ألف سوري وطرد 5 ملايين سوري من بلادهم ونزوح 6 ملايين سوري داخليا في سوريا وهدم دولة ليبيا، وتأثيرات رهيبة على المدن العراقية والسورية والليبية وعودة الكوليرا وشلل الأطفال لليمن هذا ليس بالربيع العربي".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن تحديات الإرهاب والعنف والهجرة غير الشرعية واللاجئين والذئاب المنفردة في مختلف أنحاء العالم.

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة في شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كانت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم قد بدأت فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم.
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