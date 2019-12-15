مقتل شرطيين في هجوم لداعش بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم، الأحد، مقتل شرطيين عراقيين في تعرض لتنظيم داعش الإرهابي في كركوك.



وقالت الخلية في بيان إن "عناصر من عصابات داعش الإرهابية تعرضت لعجلة أرزاق تابعة للفرقة الآلية بالشرطة الاتحادية بسبب سوء الأحوال الجوية في وادي زغيتون جنوب حي الرياض بكركوك، وفقا لقناة "السومرية نيوز".



وأضافت أن "الإرهابيين استخدموا الأسلحة الخفيفة"، مشيرة إلى "استشهاد منتسبين اثنين من الشرطة".



ويشهد العراق، في الآونة الأخيرة، هجمات إرهابية استهدفت القوات الأمنية، والحشد الشعبي، في مناطق متفرقة، شمالي العاصمة بغداد، منها هجومان انتحاريان استهدفا اللواء 313 التابع للحشد الشعبي في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، شمال البلاد، الخميس الماضي.