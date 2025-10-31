كبير الأثريين: الفراعنة كانوا يعتقدون أن الدفن في مصر يعني دخول الجنة

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن السبوع الذي يتم للطفل في عمر 7 أيام، والأربعين للشخص الذي يتوفى، هو من عادات المصريين القدماء، لافتا إلى أن تلك العادات تتم في مصر فقط وليس في أي دولة عربية.

وأضاف كبير الأثريين، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الأربعين لها علاقة بالتحنيط، لآن تحنيط القدماء كان يتم من 40 إلى 70 يومًا، فهناك أشياء كثيرة تتم ولا يعلم الكثير سببها، لكن هي من عند القدماء المصريين.

ولفت إلى أن هناك 13 ألف كلمة تميز اللهجة المصرية عن باقي اللهجات، فهناك طقوس كثيرة مستمدة من القدماء المصريين.

الفراعنة كانوا يعتقدون أن الدفن في مصر يعني دخول الجنة

وأشار إلى أن القدماء كانوا يعتقدون أن الدفن في مصر يعني دخول الجنة، وأن مصر كانت لها حدود منذ أيام الفراعنة.