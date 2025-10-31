تعليقا على افتتاح المتحف الكبير .. سياحة النواب: مصر تجدد دورها كمنارة للإنسانية

قالت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن افتتاح المتحف الكبير يمثل لحظة تاريخية وفارقة في مسيرة الدولة المصرية نحو استعادة مكانتها الحضارية والسياحية عالميًا.

وأكدت نورا علي، أن المتحف ليس مشروعًا سياحيًا فحسب، بل مشروع دولة آمنت بقوتها الناعمة، واستثمرت في تاريخها ليكون جسرًا بين الماضي العريق والمستقبل المشرق، ورسالة بأن مصر رغم كل التحديات تسير نحو التنمية والبناء بروح لا تعرف التراجع.

وأضافت نورا علي، في تصريحات لها اليوم، أن مصر لا تفتتح مجرد متحف بل تقدم هدية جديدة للعالم تُضاف إلى سجل الإنسانية، في وقت يشهد العالم صراعات وأزمات ضارية تهدد حياة البشرية وتنذر بمستقبل غامض.

وتابعت: "بينما تتعثر دول وتنهار ثقافات، تقدم مصر نموذجًا مختلفًا يقوم على البناء، والحضارة، والحوار مع العالم عبر أعظم تراث عرفته البشرية".

وأشارت إلى أن مشاركة قادة وزعماء من مختلف دول العالم في حفل الافتتاح تأكيد على أن مصر في قلب العالم، وأنها لا تصنع الفعاليات، بل تصنع التاريخ وتجدد دورها كمنارة للإنسانية، ووجهة للسياحة العالمية.

وأردفت: "كما تعكس حجم المشاركة المكانة الدولية لمصر وثقة العالم في قوتها واستقرارها وقدرتها على تقديم إنجازات استثنائية وإنجازات حضارية متفردة".