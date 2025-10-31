قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كبير الأثريين: الفراعنة كانوا يعتقدون أن الدفن في مصر يعني دخول الجنة
فرص عمل للشباب في جميع المحافظات.. وظائف وزارة الشباب والرياضة 2025
وزير الثقافة يشارك في مراسم تنصيب الأنبا سيميون بابادوبولوس مطرانا ورئيسًا لدير سانت كاترين
بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين
عباس يمنح أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين
مواجهات مسلحة وتوسع نفوذ الدعم السريع في شمال كردفان
سلاح أبيض ودرع خشبي.. قرار بشأن واقعة التعدي على سيدتين بالإسكندرية
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها
الإسماعيلي 2007 يهزم الزمالك 5-0 في دوري الجمهورية للناشئين
فضيحة تهز كرة القدم التركية.. إيقاف 149 حكما والتحقيق مع 3700 لاعب
تركيا: نشعر بالقلق إزاء استمرارية وقف إطلاق النار في غزة
المستشار محمود فهمي يدلي بصوته في انتخابات النادي الأهلي.. صور
برلمان

تعليقا على افتتاح المتحف الكبير .. سياحة النواب: مصر تجدد دورها كمنارة للإنسانية

نورا علي
نورا علي
فريدة محمد

قالت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن افتتاح المتحف الكبير يمثل لحظة تاريخية وفارقة في مسيرة الدولة المصرية نحو استعادة مكانتها الحضارية والسياحية عالميًا.

وأكدت نورا علي، أن المتحف ليس مشروعًا سياحيًا فحسب، بل مشروع دولة آمنت بقوتها الناعمة، واستثمرت في تاريخها ليكون جسرًا بين الماضي العريق والمستقبل المشرق، ورسالة بأن مصر رغم كل التحديات تسير نحو التنمية والبناء بروح لا تعرف التراجع.

وأضافت نورا علي، في تصريحات لها اليوم، أن مصر لا تفتتح مجرد متحف بل تقدم هدية جديدة للعالم تُضاف إلى سجل الإنسانية، في وقت يشهد العالم صراعات وأزمات ضارية تهدد حياة البشرية وتنذر بمستقبل غامض.

وتابعت: "بينما تتعثر دول وتنهار ثقافات، تقدم مصر نموذجًا مختلفًا يقوم على البناء، والحضارة، والحوار مع العالم عبر أعظم تراث عرفته البشرية".

وأشارت إلى أن مشاركة قادة وزعماء من مختلف دول العالم في حفل الافتتاح تأكيد على أن مصر في قلب العالم، وأنها لا تصنع الفعاليات، بل تصنع التاريخ وتجدد دورها كمنارة للإنسانية، ووجهة للسياحة العالمية.

وأردفت: "كما تعكس حجم المشاركة المكانة الدولية لمصر وثقة العالم في قوتها واستقرارها وقدرتها على تقديم إنجازات استثنائية وإنجازات حضارية متفردة".

نورا علي لجنة السياحة مجلس النواب افتتاح المتحف الكبير

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

عبير صبري

فنانون يحتفون بافتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي يجسد عظمة مصر

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

سجود السهو في الصلاة

هل سجود السهو واجب إذا أخطأت في التسبيح؟.. أمين الإفتاء يوضح

هل يجوز الزواج العرفي للحصول على المعاش

هل يجوز الزواج العرفي للحصول على المعاش؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الدعاء

أذكار المساء كاملة.. دعوات تجلب لك البركة وتذهب الهم والكرب

فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

