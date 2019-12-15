شعراوي يتابع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات.. صور

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة والمهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية وعدد من قيادات الوزارة.



وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات عدد من الملفات المهمة التي تتعاون فيها وزارتا التنمية المحلية والزراعة والجهاز المركزى للتعمير ومنها إنشاء المجزر الآلي والمحجر الصحي وتدوير المخلفات الحيوانية بمحافظة دمياط ومتابعة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات.



ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي خلال الاجتماع أنه سيتم إنشاء مجزر متكامل ومنطقة تصنيع استثماري ومحطة تدوير ومحجر صحي وإنشاء محطة معالجة بمحافظة دمياط بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه علي مساحة 48 ألف متر، لافتًا إلي أن المشروع يتضمن مجزرًا ذا خدمات متعددة ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج منتج نهائي للاستهلاك والاستثمار "كوكر" واستغلال الامتداد لأعمال التطوير والتصنيع لمنتجات المجزر عن طريق مساهمة القطاع الخاص.



وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي من المشروع هو خدمة وتنمية المجتمع المحلي وإنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد وخلق فرص عمل والحفاظ علي صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية بأسعار مخفضة طوال العام، بالإضافة إلى إخلاء المنطقة السكانية من أي صناعات أو مشروعات من شأنها تلوث البيئة والحفاظ علي الواجهة الحضارية للمحافظة.



ولفت الوزير إلي أنه تم الاتفاق مع الجهاز المركزى للتعمير لتطوير ورفع كفاءة 147 مجزرا علي مستوي جميع محافظات الجمهورية بتكلفة قدرها1.6 مليار جنيه علي ثلاث مراحل المرحلة الأولي تضمن تطوير 47 مجزرا بتكلفة 545 مليون جنيه وتنتهي في نهاية يونيو 2020 لتوفير لحوم آمنه في جميع المحافظات بهدف الحفاظ علي الصحة العامة وضمان وصول لحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين.

