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فن

علوية جميل.. فنانة أرغمت محمود المليجي على تطليق زوجاته

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:39 م
علوية جميل - محمود
علوية جميل - محمود المليجي
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قسم الفن
تحل اليوم، الأحد، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة علوية جميل التي ولدت لأسرة من أصل لبناني عام 1910 في قرية طماي الزهايرة؛ القرية التي ولدت فيها سيدة الغناء العربي أم كلثوم، والتي كانت صديقتها.

في عام 1931 نشأت بينها وبين الفنان محمود المليجي قصة حب رغم فارق السن الكبير بينهما، فقررا الزواج وتزوجا بالفعل عام 1939 ودام زواجهما إلى ما يقرب من 44 عامًا حتى رحيله عام 1983.

علاقة محمود المليجي وعلوية جميل ظلت محلا للتساؤل، حيث دأب محمود المليجي على الارتباط بأخريات، حيث بدأت علاقاته العاطفية بحبه الذي لم يكتمل من الفنانة لولا صدقي، فلم يكن يمتلك الشجاعة الكافية للارتباط بلولا إلا سرا، ثم بعدها أحب زميلته في فرقة إسماعيل ياسين الفنانة درية أحمد، وتزوجها "سرا" بالفعل.

وما إن علمت علوية جميل حتى أجبرته على تطليقها قائلا لها: "دي أوامر زوجتي"، ثم تزوج من الفنانة الكوميدية سناء يونس، والذي ظل سرا لمدة 15 عاما حتى رحيله دون أن تعلم به زوجته الفنانة علوية جميل.

علوية جميل هي إحدى نجمات السينما الكلاسيكية، اشتهرت بدور الأم القوية والحماة القاسية المتسلطة، وساعدها على إتقان دور الشر ملامح وجهها وقدراتها في تقمص أدوار الشر بشكل يجعل كل من يشاهدها يتفاعل معها ويكرهها من شدة التألق والاندماج.
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