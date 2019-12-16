Oppo تنافس Apple بإعلانها عن إصدار ساعة ذكية

تنافس العديد من الشركات الصينية على تصنيع الساعات الذكية بعد نجاحها الكبير في السوق وإقبال عدد كبير على شرائها، وتعتبر شركة أبل هي الشركة الرائدة فى تصنيع الساعات الذكية ولكن يبدو أن شركة أوبو الصينية ستدخل المجال بقوة.
وأعلنت الشركة عن إطلاقها لعدد من المنتجات ل 2020 والتى ستشمل نظارات الواقع المعزز، وهواتف بتقنية G5، وسماعات لاسلكية، ولكن إعلان أوبو عن إطلاق ساعة ذكية قد أحدث جدلا في الأوساط التكنولوجية خاصة أنها ستنافس شركة أبل التى تفوقت في في هذا المجال.
وكانت شركة هواوى قد أعلنت عن عدد من ساعاتها الذكية حتى الآن، كما أطلقت شركة شاومى أول ساعة ذكية لها في نوفمبر، وتدخل الآن شركة أوبو المجال لتعلن عن ساعتها الذكية القادمة.
وقررت شاومى في الوقت الذى أصدرت فيه ساعتها عدم نيتها لتسويق الساعة خارج الصين، ويبدو أن أوبو ستقوم بنفس الشئ لفترة معينة و لكنها بعد ذلك ستقوم بتسويقها خارج الصين.
Apple Watch هي سلسلة ساعات ذكية من اصدار شركة أبل، وأعلن عنها في 9 سبتمبر عام 2015 في مؤتمر أبل المتعلق بجهاز آي فون 6. وتعتبر هي الأولى من نوعها في المجال التقني لشركة أبل.
وتأتي Apple Watch بتصميم أنيق سواء كان من ناحية الشكل الخارجي المتوفر بالعديد من الألوان والتصاميم، أو من ناحية تصميم النظام المميز والجديد كليًا.
وأعلنت الشركة عن إطلاقها لعدد من المنتجات ل 2020 والتى ستشمل نظارات الواقع المعزز، وهواتف بتقنية G5، وسماعات لاسلكية، ولكن إعلان أوبو عن إطلاق ساعة ذكية قد أحدث جدلا في الأوساط التكنولوجية خاصة أنها ستنافس شركة أبل التى تفوقت في في هذا المجال.
وكانت شركة هواوى قد أعلنت عن عدد من ساعاتها الذكية حتى الآن، كما أطلقت شركة شاومى أول ساعة ذكية لها في نوفمبر، وتدخل الآن شركة أوبو المجال لتعلن عن ساعتها الذكية القادمة.
وقررت شاومى في الوقت الذى أصدرت فيه ساعتها عدم نيتها لتسويق الساعة خارج الصين، ويبدو أن أوبو ستقوم بنفس الشئ لفترة معينة و لكنها بعد ذلك ستقوم بتسويقها خارج الصين.
Apple Watch هي سلسلة ساعات ذكية من اصدار شركة أبل، وأعلن عنها في 9 سبتمبر عام 2015 في مؤتمر أبل المتعلق بجهاز آي فون 6. وتعتبر هي الأولى من نوعها في المجال التقني لشركة أبل.
وتأتي Apple Watch بتصميم أنيق سواء كان من ناحية الشكل الخارجي المتوفر بالعديد من الألوان والتصاميم، أو من ناحية تصميم النظام المميز والجديد كليًا.