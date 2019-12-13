Oppo تكتسح سوق الهواتف بأفريقيا وSamsung تتراجع

كشفت وكالة رويترز أن الشركات الصينية ستكون هى المهيمنة الأول في سوق الهواتف المحمولة في قارة أفريقيا في السنوات القادمة.



وتوقعت رويترز أنه في السنوات القادمة ستتوسع الكثير من الشركات الصينية العملاقة في مجال الهواتف لتهيمن على سوق الهواتف المحمولة في القارة.



وستشمل عملية التوسع حوالى 9 ماركات من الهواتف سيتم ضخها في السوق الأفريقية، منها 5 ماركات ستمثل 18.7% من الحصة السوقية في القارة.



وذكرت الوكالة أنه على مدار السنوات القليلة الماضية قامت شركة Oppo بحملات تسويقية كبيرة في أنحاء قارة أفريقيا، إلى أن أصبحت تهيمن على السوق الأفريقية فيما فقدت ماركة نوكيا مكانتها التى كانت مسيطرة على السوق الأفريقية لسنوات لصالح شركة Oppo.



وتتصدر Oppo المبيعات حاليا في كينيا وتستهدف الشركة الطبقات المتوسطة والعاملة في القارة بشكل عام، وتنافس الشركة على معيار السعر والجودة بحيث تقدم هواتف جيدة بأسعار مناسبة تنافس بها شركة Apple وسامسونج. وخسرت شركة سامسونج حصتها السوقية بالإضافة إلى حضورها في القارة بشكل كبير بعد أن كانت من الشركات المهيمنة.



ومن الماركات التى سيطرت بشكل كبير في السوق الأفريقية ماركات هواتف Tecno و Infinix حيث أصبحت من الهواتف الأكثر مبيعا في قارة أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية.



وهيمنت ماركة Tecno بحوالى 49% في العام الماضى وارتفعت من 33% عام 2016 إلى 45% عام،2017، في حين أن شركة سامسونج تراجعت من 16% في عام 2016 إلى 13 % في 2017 وواصلت التراجع إلى 10.27% العام الماضى.

