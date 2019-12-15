يحتفل بعيد ميلاد والدته .. شقيقة أحمد السعدنى تخطف الأنظار فى ظهور نادر

أثار الفنان احمد السعدنى جدلا واسعا بعد نشره صورة لوالدته وشقيقته ميريت وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث يحتفل بعيد ميلاد والدته.ولكن جاء ظهور شقيقة احمد السعدنى "ميريت" لخطف الانظار حيث انه يعد ظهورا نادرا لها مع شقيقتها.وقد انتهى أحمد السعدنى من تصوير دوره فى مسلسل "شبر ميه" والذى شارك فى بطولته نجلاء بدر ورجاء الجداوى ومحمد جمعة.من ناحية أخرى كشف أحمد السعدني، عن اعتذاره عن مسلسل هيفاء وهبي الجديد، وذلك بسبب انشغاله فى أعمال أخرى، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع السفر إلى لبنان قرابة 4 شهور، وهو أمر صعب بالنسبة لظروفه الأسرية والعملية.